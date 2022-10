To so poklici, ki jih bo v prihodnjem letu v Sloveniji primanjkovalo

Prihodnje leto bo v Sloveniji v primanjkljaju na trgu dela 99 poklicev, kar je devet manj, kot so lani ocenjevali za letos. V ravnovesju jih bo 46 ali pet manj, v presežku pa 37 ali 19 več, kaže raziskava zavoda za zaposlovanje Poklicni barometer. V njej je zavod analiziral 182 poklicev.

Med ocenjevanimi poklici se najbolj opazna sprememba v primerjavi z lanskoletnimi napovedmi nanaša na obravnavane poklice s področja posredovanja informacij v klicnih centrih, prodaje po telefonu ter s področja dostave. Za te so lanskoletne napovedi predvidevale primanjkljaj, medtem ko letošnje napovedi kažejo na to, da bodo poklici v presežku.

Raziskava Poklicni barometer 2022, ki napoveduje razmerja med ponudbo in povpraševanjem na trgu dela, kaže na predviden presežek nabavnih referentov, posrednikov za zaposlovanje, telefonistov, uradnikov v statistiki, financah in zavarovalništvu, blagajnikov in prodajalcev vstopnic ter delavcev za ročno pakiranje in preprosta prekladalna dela.

Manjkalo bo učiteljev in analitikov

Za prihodnje leto se predvideva primanjkljaj učiteljev v osnovnih in srednjih šolah, svetovalnih delavcev in vzgojiteljev. Primanjkljaj se predvideva še v različnih skupinah strokovnjakov, kot so finančni analitiki, analitiki poslovnih procesov, sistemski analitiki ter odvetniki, tožilci in pravobranilci.

Iz primanjkljaja v ravnovesje pa naj bi po ugotovitvah najnovejše raziskave prešli strokovnjaki za razvoj kadrov in karierno svetovanje, prometni odpravniki in referenti za promet, obdelovalci lesa in delavci za preprosta dela v predelovalnih dejavnostih.