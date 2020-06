To so o shodu v Ljubljani povedali policisti

Protivladni protesti v Ljubljani, 26. junija 2020. FOTO: Uroš Hočevar

Policisti so v ožjem središču Ljubljane opravljali naloge za vzdrževanje javnega reda in miru, zagotavljali varnost udeležencev protestnega shoda, urejali promet in izvajali nadzor nad upoštevanjem odloka o začasni splošni prepovedi gibanja in zbiranja ljudi na javnih mestih in površinah v Sloveniji. Glede na znane okoliščine in pridobljene informacije glede protestov nobeno območje ni bilo omejeno z varovalnimi ograjami, so sporočili iz PU Ljubljana.Protest se je začel malo pred 19. uro, ko so se protestniki pričeli zbirati na Prešernovem trgu in okolici, od koder se je kolona pričela pomikati po ulicah v središču mesta, nato pa se jih je okoli 3500 zbralo na Kongresnem trgu, kjer se je shod tudi zaključil.Tokrat je protest je potekal mirno, so pa policisti sprotno zaprli več ulic v okolici zaradi zagotovitve varnosti udeležencem. »Policisti so pri varovanju shoda opravili šest postopkov ugotavljanja identitete. Kršitev niso ugotovili. Nadaljuje pa se zbiranje obvestil glede dogodka in se bo v primeru zaznanih prekrškov ali kaznivih dejanj ukrepalo v skladu z zakonodajo.«