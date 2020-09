To je novo število primerov, seznam šol z okužbami se daljša

Nov primer v šoli

Zaradi potrjenih okužb z novim koronavirusom pri zaposlenih, vrtičkarjih oz. šolarjih ali njihovih svojcih so že prve dni novega šolskega leta doma ostali nekateri zaposleni in otroci iz enote Ringa raja celjskega vrtca Zarja, nekaj zaposlenih v vrtcu v Račah pri Mariboru, en razred gimnazijcev z mariborske III. gimnazije, več zaposlenih v braslovškem vrtcu Trnava, razred ter razredničarka na Osnovni šoli (OŠ) Sava Kladnika Sevnica ter oddelek petega razreda OŠ Danile Kumar iz Ljubljane. Prav tako so morali v karanteno dijaki enega oddelka Gimnazije Franceta Prešerna v Kranju skupaj z razredničarko in nadomestno razredničarko ter šest otrok Osnovne šole Črna na Koroškem in okuženi zaposleni iz tehničnega kadra šole, s katerim so bili otroci v stiku. V karanteni so tudi učenci dveh četrtih razredov medvoške OŠ Preska, še do 15. septembra bodo v karanteni učenci in učitelji enega oddelka razredne stopnje ter učenci enega razreda predmetne stopnje na ljubljanski OŠ Koseze.

V zadnjih 24 urah so na Hrvaškem potrdili 117 primerov okužb z novim koronavirusom. Testirali so 1793 oseb. Število okuženih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev tako znaša 92,7. Slovenija je mejo za varne države postavila pri vrednosti 10.



Na isti dan prejšnjega tedna je bilo na Hrvaškem pozitivnih na testu na sars-cov-2 virus 146 oseb.

V Sloveniji so v nedeljo opravili 706 testov na novi koronavirus in ob tem potrdili 25 primerov okužbe, kažejo podatki sledilnika covida 19.Umrl ni noben bolnik, bolnišnično zdravljenje pa potrebuje 26 oseb, od tega so štiri osebe na intenzivni negi. Iz bolnišnice so odpustili dve osebi. Po podatkih sledilnika je trenutno aktivnih okužb 525. Doslej smo v Sloveniji zabeležili 3190 primerov okužb.Sicer pa se daljša tudi seznam šol in vrtcev, na katerih so potrdili primere okuženih. Nov primer so potrdili na OŠ Koseze in sporočili, da bosta do 15. septembra v karanteni dva oddelka, eden na razredni in eden na predmetni stopnji, ki se bosta šolala na daljavo.Na ministrstvu za izobraževanje napovedujejo, da bodo zbirne podatke o tem, na katerih šolah imajo potrjene okužbe, za tekoči teden začeli objavljati ob petkih, vzpostavljajo tudi aplikacijo za vnos podatkov, piše STA. Informacije o odrejenih karantenah v vzgoji in izobraževanju za zdaj prihajajo v javnost neorganizirano, natančnega podatka pa (še) ni.Že prve dni pouka se je kot problem izpostavilo tudi, kako razločiti med simptomi covida-19 in znaki drugih sezonskih okužb ter ali torej na okužbo z novim koronavirusom testirati vsakega otroka z znaki prehlada. Pediatri že pozivajo k prevetritvi smernic za testiranje najmlajših otrok. Kot je za STA povedal pediater, bodo prav o tem v četrtek razpravljali stroka in ministrstvo za zdravje.Baš pravi, da je tudi v njegovi pediatrični ambulanti že po prvem tednu pouka precejšen naval in je bolnih veliko otrok. Težave imajo sploh priklicati testirno mesto za covid-19, ker so tudi tam tako obremenjeni. Pediatri se zato bojijo, da sistem ne bo zmogel opraviti testiranj za tako veliko število otrok.