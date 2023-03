To so nove cene goriv za naslednja dva tedna

Cena dizelskega goriva na bencinskih servisih zunaj avtocest se je opolnoči znižala za 5,5 centa na 1,449 evra za liter, cena 95-oktanskega bencina pa je ostala pri 1,374 evra za liter. Kurilno olje se je pocenilo za 5,4 centa na 1,043 evra.

Nove cene veljajo v prihodnjem 14-dnevnem obdobju, to je do vključno 11. aprila, so sporočili z ministrstva za okolje, podnebje in energijo.

Vlada je v ponedeljek s spremembo uredbe o določitvi zneska trošarine za energente in električno energijo zvišala trošarine za vse tri naftne derivate.

Cene bencina in dizla na bencinskih servisih zunaj avtocest se izračunavajo na podlagi metodologije, ki temelji na gibanju cen naftnih derivatov na svetovnem trgu in gibanju tečaja ameriški dolar-evro. Modelske cene se izračunavajo na podlagi 14-dnevnih povprečij cen mineralnih naftnih derivatov.

Cene pogonskih goriv na avtocestah in hitrih cestah se oblikujejo prosto.