To so nove cene goriv. Kako se bodo poznale v vaši denarnici?

Ob nespremenjenih trošarinah bodo najvišje dovoljene drobnoprodajne cene bencina, dizla in kurilnega olja od jutri do vključno ponedeljka, 18. novembra 2024, znašale 1,486 evra za liter bencina, 1,518 evra za liter dizelskega goriva in 1,115 evra za liter kurilnega olja.

Tudi na Na Hrvaškem od torka rahla pocenitev pogonskih goriv Na Hrvaškem se bodo v torek nekoliko pocenila pogonska goriva. Cena 95-oktanskega bencina se bo znižala za dva centa na 1,46 evra za liter, cena dizla pa za cent na 1,36 evra za liter, je na današnji dopisni seji odločila hrvaška vlada. Nove cene bodo veljale naslednjih 14 dni.

Za liter neosvinčenega motornega bencina (NMB 95) bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,49693 evra/liter na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,486 evra na liter (cena bencina pred spremembo 1,510 evra na liter), pri 50 litrih to znese 74,30 evra. Če ne bi regulirali cen NMB 95, bi bilo treba po ocenah ministrstva za okolje, prostor in energijo za liter NMB 95 odšteti okoli 1,524 evra na liter.

Liter dizla bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,45878 evra/liter na bencinskih servisih zunaj avtocestnega križa, v novem obdobju znašal 1,518 evra na liter (cena dizla pred spremembo 1,528 evra na liter), kar pri 50 litrih znese 75,90 evra. Če ne bi regulirali cen dizla, bi bilo treba za liter dizla odšteti okoli 1,556 evra na liter.

Za liter kurilnega olja bo, ob nespremenjeni trošarini, ki je določena na 0,19522 evra na liter, v novem 14-dnevnem obdobju treba plačati 1,115 evra na liter (cena pred spremembo 1,127 evra na liter). Pri naročeni količini 1000 litrov kurilnega olja bo potrošnik tako plačal 1115 evrov (brez prevoza). Če ne bi regulirali cen kurilnega olja, bi bilo treba odšteti okoli 1,213 evra na liter. Potrošnik bi za nakup 1000 litrov plačal 1213 evrov, kar pomeni, da pri 1000-litrskem rezervoarju potrošnik privarčuje 98 evrov.