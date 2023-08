To so nevšečnosti, ki prežijo na vas zaradi pasje vročine

Vročina, ki smo ji priča v teh dneh, mnogim povzroča velike težave. Nacionalni inštitut za javno zdravje opozarja, da so na udaru zlasti občutljive skupine prebivalstva – otroci, nosečnice, starejši, bolniki, osebe s socialno-ekonomskimi težavami in tisti, ki so dodatno izpostavljeni določenim dejavnikom iz okolja.

Daljše obdobje izpostavljenosti vročini lahko povzroči različne težave in celo pregretje telesa. Pojavijo se lahko kožni izpuščaji, vročinski krči, vročinska izčrpanost, omedlevica in celo vročinska kap.

Težave, ki nastanejo zaradi vročine, lahko preprečimo z izpostavljenostjo vročini. NIJZ priporoča umik v senco, naravo ali v hladnejše prostore. Nastajanje toplote lahko zmanjšate tako, da omejite fizično dejavnost na jutranje in večerne ure. Priporočajo uživanje lahke hrane, primerno izbiro oblačil in zadostno uživanje tekočin.

Če opazite, da ima nekdo težave in je pregret, mu lahko pomagate tako, da ga umaknete v senco ali hladen prostor. V primeru kapi, pokličite zdravniško pomoč in obolelega hladite. Poudarjajo še pomen zaščite pred soncem, uporabite sončna očala, pokrivala in se zaščitite s kremo.