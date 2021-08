To so najpogostejše posledice dolgotrajnega covida pri Slovencih

Težave še po mesecu dni



V povprečju dve težavi



Ne posvetujejo se z zdravnikom

Raziskavo izvajajo na vzorcu oseb, starih med 18 in 74 let, ki so člani spletnega panela, poteka pa od 4. decembra, v 19 ponovitvah. 14. val raziskave je potekal od 6. do 9. julija 2021 na vzorcu 1019 odraslih oseb.

Raziskava Nacionalnega inštituta za javno zdravje (NIJZ) o vplivu pandemije covida 19 na življenje ljudi v Sloveniji SI-PANDA je med drugim pokazala velik delež oseb, ki so še najmanj en mesec po prebolelem covidu 19 imele vsaj eno zdravstveno težavo.Večina ljudi, ki zbolijo za covidom 19, se v nekaj tednih pozdravi. Toda raziskovalci in tudi zdravstveni delavci vse pogosteje ugotavljajo, da pri nekaterih ljudeh posamezni simptomi vztrajajo več mesecev po diagnozi ali pa izginejo in se ponovno pojavijo več tednov ali mesecev po prvotnem okrevanju. Te težave so znane tudi kot postakutni covid 19 ali dolgotrajni covid 19.Dolgotrajni covid 19 je pogostejši med hospitaliziranimi in starejšimi bolniki, pojavlja pa se tudi pri tistih, ki so preboleli milejšo obliko bolezni in tudi med mladimi odraslimi, ki pred okužbo niso imeli zdravstvenih težav.Anketirance, ki so oziroma so bili do sedaj okuženi z virusom sars-cov-2, so v 11., 12., 13. in 14. valu raziskave vprašali o morebitnih težavah po preboleli okužbi. Po podatkih Svetovne zdravstvene organizacije (WHO) naj bi imela četrtina oseb, ki so se okužili, še najmanj en mesec po okužbi nekatere zdravstvene težave, eden od desetih prebolevnikov pa naj bi imel določene simptome tudi še po 12 tednih.V 14. valu raziskave je večina oseb (69,3 odstotka) imela določene težave še po enem mesecu po preboleli okužbi. Najpogostejše težave so bile slabo počutje, utrujenost in pomanjkanje energije, o katerih je poročala več kot tretjina prebolevnikov, težave z zaznavanjem okusa in vonja je imela malo več kot četrtina. Petina je navajala bolečine v mišicah in sklepih, sledijo težave s koncentracijo in pomnjenjem, motnje spanja, bolečine v prsih in težko dihanje, neprijetnih občutkih strahu, žalosti, razbijanju srca in težavah s prebavo itd.V vseh štirih valovih raziskave je bilo povprečno število težav enako - dve težavi. Podatki torej kažejo, da je delež oseb, ki imajo še en mesec po prebolelem covidu 19 zdravstvene težave, precejšen, zato je pomembno, da se zdravstveno stanje prebolevnikov spremlja daljši čas,ugotavljajo v izsledkih raziskave.Primerjave zadnjih štirih valov kažejo, da se delež ljudi, ki so imeli eno težavo, giblje okoli 50 odstotkov, delež tistih, ki so imeli dve težavi, pa je v 12. in 13. valu narasel iz 12,5 odstotka na okoli 17 odstotkov, nato pa v 14. valu padel na 14,3 odstotka. V 14. valu je upadel delež oseb, ki so imeli 5 težav ali več v primerjavi s 13. valom raziskave.Preseneča velik delež oseb, ki se o težavah po prebolelem covidu 19 ne posvetuje z zdravnikom. V 11. valu je bilo takih oseb 58,7 odstotka, v 12. valu 65,2 odstotka, v 13. valu 58,2 odstotka, v 14. valu pa 65,3 odstotka.Na vprašanje o tem, kako dolgo so trajale težave po preboleli okužbi, jih je največ (46,4 odstotka) odgovorilo, da tri mesece in več, malo manj kot tretjina (31,8 odstotka), da so težave trajale do en mesec, in petina (21,8 odstotka), da so trajale od meseca do dveh.