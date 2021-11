To so najhujše težave poštarjev zaradi PCT-pogoja

V Sindikatu delavcev prometa in zvez Pošte Slovenije opozarjajo pristojne na težave in stiske, s katerimi se ta teden na terenu soočajo zaposleni, zaradi nekaterih dodatnih omejitev in ukrepov ob preverjanju pogoja PCT. Kot izpostavljajo, nekateri ukrepi v praksi niso izvedljivi oz. povzročajo velike ovire pri opravljanju javne službe.

Zaposleni na pošti morajo od ponedeljka od stranke poleg nošnja maske in izkazovanja pogoja PCT na vpogled zahtevati tudi osebni dokument. To skladno z vladnim odlokom za preprečevanje in obvladovanje okužb s covidom 19 velja pri vsakem izvajanju storitev, ko prihajajo zaposleni v stik s strankami, so pojasnili.

450 poslovalnic in 450 dodatno zaposlenih?

»Da bi dosledno lahko preverjali pogoj PCT, bi morali stranke preverjati že pred vhodom v poslovalnice, ki jih je v Sloveniji okoli 450. To pomeni dodatnih 450 zaposlenih, ki bi jih Pošta morala zagotoviti od sobote do ponedeljek, ko so ukrepi stopili v veljavo,« so sindikalni predstavniki zapisali v pozivu, naslovljenem na vlado, ministrstvu za gospodarski razvoj in tehnologijo ter Agencijo za komunikacijska omrežja in storitve RS (Akos).

Pismonoše, ki vročajo pošiljke, za katere je potreben podpis, morajo tudi od fizičnih oseb na domu zahtevati izkaz pogoja PCT, saj gre pri doslednem branju odloka za opravljanje storitve, kar zajema tudi vročanje na domu, so izpostavili. A so pri tem opozorili, da ker epidemija uradno ni razglašena, pismonoše nimajo dovoljenja, da bi pošiljke vročali brezstično, kot je to veljajo v času razglašene epidemije.

Pismonoše imajo težave pri testiranju

Zapleta pa se tudi pri izpolnjevanju pogoja PCT s strani pismonoš. Kot so pojasnili na sindikatu, zaposleni v poštnem prometu opravljajo samotestiranje, ki ga zagotavlja delodajalec in je pogoj za opravljanje dela. Vendar pa pismonoše pri svojem delu na terenu vstopajo v nakupovalne centre, službena pa vozila polnijo z gorivom, zato potrebujejo test PCR, ki ni starejši od 72 ur od odvzema brisa ali hitri antigenski (HAG) test, opravljen s strani pooblaščene osebe, ki ni starejši od 48 ur od odvzema brisa, so poudarili. Pri tem so navedli, da si delodajalec prizadeva zagotoviti tudi ta testiranja, kar pa je na območju celotne Slovenije izredno težavno.

Pri izpolnjevanju pogoja PCT pri vstopu v poslovalnico in prevzemu pošiljke na domu sicer velja izjema za vročanje ali osebni prevzem odločb, sklepov, sodb in podobnih pošiljk, kjer bi zaradi neprevzema nastale pravne posledice.