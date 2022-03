To so mlade slovenske podjetnice s pogumnimi koraki (FOTO)

Februarja je podjetniško usposabljanje zaključila že četrta skupina projekta Podjetno nad izzive v Ljubljanski urbani regiji (PONI LUR), ki so jo tokrat v celoti sestavljale bodoče podjetnice.

Kar štiri ideje se nanašajo na hišne ljubljenčke, tri na približevanje posameznika sebi in naravi, razvite so storitve, kot so skupnostni prostor – kavarna z misijo, arhitekturno projektiranje in grafično oblikovanje ter pomoč in podpora skupnosti expat – osebam, ki so se v Slovenijo preselile zaradi službenih obveznosti in potrebujejo pomoč pri urejanju administrativnih in drugih zadev. Veliko pozornosti pa je deležen tudi nakit s tematiko LGBT.

Od skupnostne kavarne

Urška Kaplan stremi k temu, da bo v prihodnje odprla skupnostno kavarno z misijo pod imenom SkupKa. »Gre za nov koncept kavarne, v kateri obiskovalec ni samo gost, temveč tudi ustvarjalec, ki jo s svojimi idejami, znanjem in veščinami soustvarja. V prvi fazi vzpostavlja hibrid med spletno kavarno in aktivnostmi v živo v Mladinski postaji Moste, kjer občasno izvajam različne programe,« je svoj projekt predstavila Kaplanova.

Eva Kastelic je oblikovala spominsko knjigo za pasje mladiče.

Barbara Buh bo od aprila letos delovala v svojem podjetju Dar spoznanja: osebno svetovanje, izobraževanje in storitve za osebnostno rast. Ponudila bo varen in zaupen prostor odraslim, staršem, mladostnikom in osnovnošolskim otrokom, ki se srečujejo z izzivi v svojem življenju in pri tem potrebujejo podporo. Ponujala jim bo svetovanje po metodi SEEcode2change, Energijsko aktivacijo, terapijo Access Bars in specialno-pedagoške storitve.

Hana Mihevc je s spoznavanjem in prakticiranjem različnih vadbenih in terapevtskih metod pridobila širino znanja, ki ga zdaj z veseljem prenaša na svoje stranke. Dotik narave: masažni in vadbeni studio bo omogočal izvajanje vadb in masaž na prostem, bo poseben prostor, ki bo opominjal in učil, kako negovati sebe in svojo vez z naravo.

Arhitekturnega biroja

Martina Vrankar je mlada slovenska arhitektka, ki se podaja na samostojno pot s svojim birojem Archi Wander, arhitekturno projektiranje in grafično oblikovanje. Verjame, da ima arhitektura s svojo sodobno zasnovo pomembno mesto v prihodnosti. Njena prednost je močan grafični in oblikovalski talent z občutkom za harmonijo v arhitekturi in oblikovanju.

Urša Dražič bo s svojo storitvijo Expat Life in Slovenia ponujala pomoč in podporo v Sloveniji živečim tujcem. »Poslovno idejo sem razvila na podlagi lastne izkušnje življenja v tujini, ko bi mi zelo prav prišla pomoč pri urejanju številnih administrativnih zadev in drugih obveznosti. Ponujala bom osebno svetovanje, spremljanje in tolmačenje ter pomoč pri urejanju uradnih postopkov, s čimer bom posamezniku in njegovi družini omogočila lažji in lepši prehod v novo okolje.«

Hana Mihevc bo masaže izvajala tudi na prostem.

Niki Lužar so se ob vrnitvi na družinsko mini posestvo začele porajati ideje in koncepti, kako bi ustvarila prostor za preživljanje časa v naravi, v iskanju miru in uživanju na svežem zraku. Tako je prišla na idejo o postavitvi lesenih nastanitvenih hišic v neokrnjeni naravi v vasi Lužarji, na pašniku, kjer bodo obiskovalci začutili mir, naravo in prostornost, za kar bo poskrbela tudi družba domačih konj.

Maša Rajh na trg vstopa z atraktivnim, kakovostnim, unikatnim in ročno izdelanim nakitom Noctula. S svojimi izdelki želi na eni strani pripomoči k večji vidnosti skupnosti LGBT, na drugi pa vsem ljubiteljicam lepega nakita ponuditi novo izbiro kakovostnega slovenskega nakita.

Do salona za štirinožce

In za konec še nabor idej za popestritev življenja hišnih ljubljenčkov in njihovih lastnikov. Manca Uljančič odpira salon za nego psov z imenom Dolgodlakar, ki bo temeljil na bolj osebnem pristopu tako do psa kot lastnika, saj bo ta v času celotne nege v salonu dobrodošel. Pri svojem delu izpostavlja, kako zelo pomembna je redna nega, saj pomanjkanje te lahko privede celo do zdravstvenih zapletov.

Urša Markovič izdeluje unikatne igrače in modne dodatke za mačke in pse pod blagovno znamko CrazyCoolCat. Projekta se je lotila, ker na trgu dostopne igrače njenemu mucu Odinu niso nikoli dolgo zdržale ali pa preprosto niso bile zanimive. Da so igrače še toliko bolj zanimive, jih napolni z ekološko mačjo meto, ki jo vzgaja na domačem vrtu, poleg tega pa za vse kosmate modne navdušence ustvarja rutke in metuljčke za vsako priložnost. Trenutno njene izdelke najdete na platformi Etsy.

Pod blagovno znamko Chasing the Tale sta se razvili kar dve ideji. Eva Kastelic je oblikovala spominsko knjigo za pasje mladiče Chasing the Tale Journal – dnevnik, ki je namenjen lastnikom pasjih mladičev, ki lahko vanj beležijo prve korake, vzpone, padce in izkušnje ter si pišejo dnevnik prigod s svojimi kosmatinci, ki ostanejo v večnem spominu. Anja Troha pa Chasing the Tale online Akademijo za vzgojo in šolanje psov, ki je namenjena vsem lastnikom in ljubiteljem psov, ki potrebujejo usmeritve pri vzgoji ali si želijo povečati nabor veščin svojega hišnega ljubljenčka.