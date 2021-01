To so lokacije po Sloveniji, kjer se lahko hitro testirate na okužbo s koronavirusom

V mnogih zdravstvenih domovih po državi so danes začeli izvajati prostovoljna presejalna testiranja na okužbo z novim koronavirusom s hitrimi antigenskimi testi. Zdravstveni domovi so se organizirali različno. Nekateri bodo testiranje izvajali na istem mestu kot izvajajo PCR-teste, nekateri pa jih bodo izvajali na ločenih mestih.



Državna sekretarka na ministrstvu za zdravje Marija Magajne je v nedeljo poudarila, da je hitro množično testiranje namenjeno posameznikom, ki niso bolni, so pa morda v zadnjem času imeli kak stik, ki jih skrbi. Po njenih navedbah se je v hitrih testiranjih v zadnjih dneh leta izkazalo, da je bil pozitiven približno en odstotek testiranih.

Kje se lahko hitro testirate?

• V Zdravstvenem domu Ljubljana bodo prostovoljno presejalno testiranje na novi koronavirus s hitrimi antigenskimi testi za prebivalce Mestne občine Ljubljana izvajali v Športni dvorani Kodeljevo. Kot so sporočili, bo testiranje možno danes med 11. in 15. uro, sprejem bo možen do 14. ure.



• V Novem mestu bodo testiranje izvajali danes, v sredo in petek v avli Kulturnega centra Janeza Trdine, v Velenju pa na parkirišču NMP pred Zdravstvenim domom Velenje. Zdravstveni dom Domžale brezplačno hitro testiranje organizira na več lokacijah, v Domžalah v športnem parku, v Mengšu, Lukovici in Moravčah pa v kulturnih domovih.



• Na Notranjskem bodo hitra testiranja izvajali v Cerknici, Sežani, Postojni in Ilirski Bistrici. V Sežani od danes dalje na covidni točki pred zdravstvenim domom. V Cerknici bodo testiranja začeli izvajati v sredo, in sicer po sistemu 'drive-in' (v avtu) na covidni točki pred zdravstvenim domom.

Na odvzem brisa se ni treba naročati

Na odvzem brisa na mestih za hitro testiranje se ni treba posebej naročati. Posameznik mora s seboj imeti osebni dokument in kartico zdravstvenega zavarovanja, o rezultatu pa bo obveščen prek SMS.



Tisti, ki bo pozitiven na hitrem testu, naj ostane doma in kontaktira s svojim zdravnikom.



Za tiste s simptomi okužbe dihal pa ostajajo navodila enaka: poklicati svojega zdravnika in PCR-testiranje.