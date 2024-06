To so imena, ki so v Sloveniji najpogostejša: Frančiške, Jožefe, Ljudmile ni več med novorojenkami

V Sloveniji se je število imen in priimkov znova povečalo. Na začetku tega leta smo imeli prebivalci več kot 62.000 različnih imen in skoraj 139.000 različnih priimkov. Na lestvici najpogostejših ni sprememb, saj na vrhu ostajata imeni Marija in Franc, med priimki pa Novak, kažejo podatki državnega statističnega urada (Surs).

Na začetku leta smo imeli prebivalci Slovenije 62.257 različnih imen ali za 1217 več kot pred enim letom, seznam priimkov pa se je po navedbah Sursa podaljšal za 3415, na 138.718.

Če bi bila vsa imena razporejena enakomerno med vse prebivalce Slovenije, bi bilo enako poimenovanih 34 prebivalcev. V resnici pa je 70 odstotkov imen unikatnih, kar pomeni, da ga ima samo en prebivalec ali prebivalka. Po drugi strani je 25 imen – 17 moških in osem ženskih – tako pogostih, da si jih deli najmanj 10.000 prebivalcev.

Najdaljše nesestavljeno ime, ki ga ima vsaj pet prebivalk, je sestavljeno iz 13 črk – Maksimilijana. Na začetku leta jih je bilo v Sloveniji 13. Najdaljša takšna moška imena sestavlja 12 črk: Maksimilijan, Massimiliano in Konstantinos.

20 najpogostejših imen v Sloveniji. FOTO: Zaslonski Posnetek, Surs

Najpogostejši ženski imeni ostajata Marija (44.645) in Ana (22.566). Število žensk s tema imenoma se je od lani sicer zmanjšalo za 1653 pri prvem in 456 pri drugem. Marija je v povprečju vsaka 24. prebivalka, Ana pa vsaka 47.

Tudi najpogostejše moško ime je še vedno Franc (19.014), tako je ime vsakemu 56. prebivalcu. V enem letu se je pogostost imena Franc zmanjšala za 779.

Skupno imajo deklice, mlajše od pet let, in starejše prebivalke (85 let in več) 5857 različnih imen: 3416 imen se pojavi samo med mlajšimi, 1986 samo med starejšimi, 455 imen pa v obeh generacijah.

Najbolj »starinska« imena, ki so še v uporabi, in tista, ki so šla iz mode

Najbolj »starinska« imena, ki jih med deklicami, mlajšimi od pet let, ne najdemo več, so na primer Frančiška, Jožefa, Ljudmila in Štefanija. Sodobnejša imena so praviloma krajša. Med starejšimi prebivalkami ni imen Zala, Mia, Hana, Ajda, Lana ...

Imen, ki niso šla iz mode in so bila izbrana za novorojene deklice tako v preteklosti kot dandanes, je 455. Med starejšimi je več žensk z imeni Marija, Ana, Ivana, Vida, Kristina, med mlajšimi pa sta najpogostejši Ema in Neža.

Dečki, mlajši od pet let, in moški, stari 85 let in več, imajo skupno 5029 različnih imen: 3508 se jih pojavi samo med mlajšimi, 1134 samo med starejšimi, 387 pa v obeh generacijah. Med moškimi imeni so najbolj "starinska" Alojzij, Marijan, Branko, Vincenc, sodobnejša pa so denimo Nik, Mark, Tim, Liam.

Največ prebivalcev Slovenije ima sicer v uradnih dokumentih kot rojstni dan zapisan 1. januar (7671), medtem ko jih je uradno najmanj rojenih 29. februarja in v zadnjih dneh decembra. Na današnji dan pa svoj rojstni dan praznuje 5815 prebivalcev.