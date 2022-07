To so gasilci, ki že sto let gasijo (FOTO)

Drugo najstarejše gasilsko društvo Hinje v občini Žužemberk je te dni slavilo stoti jubilej. Velika zasluga, da so v tako oddaljenem kraju leta 1922 ustanovili takratno požarno brambo, velja tedanjemu župniku Antonu Porenti in domačinom Karlu Čamplju iz Lazine, Francu Hočevarju, Francu Blatniku in Janku Breceljniku iz Hinj.

Damjan Škufca je v spomin Mihi Japlju izročil risbo Hinj.

Še istega leta so vrli gasilci nabavili ročno brizgalno, po pomoč pa so se obrnili tudi na ameriške rojake in dve leti zatem kupili najsodobnejšo motorno brizgalno. Po prihodu učitelja Pavla Japlja v Hinje so dobili nov zagon in začeli resno operativno delo. Leta 1935 so dobili svoje prostore v novem gasilskem domu. Na slovesnosti ob častitljivem jubileju so gasilci pripravili parado in podelitev zahval ter priznanj.

Župan predal ključe

Prisotne gasilce in krajane so pozdravili podpredsednik GZS Jože Derlink, predsednik GZ Novo mesto Franc Anderlič, predsednik domačega društva Damjan Škufca in žužemberški župan Jože Papež. V zadnjem desetletju so po besedah veterana Dušana Papeža hinjski gasilci z veliko energije posodobili opremo, sodelovali na vajah, tekmovanjih in usposabljanjih. Med večje investicije v gasilsko tehniko v zadnjih letih prištevajo nakup terenskega vozila ford ranger in zadnjo pridobitev novega vozila za prevoz gasilcev in osebne opreme GVM1.

Ključe novega vozila je poveljniku Mateju Skebetu predal župan, blagoslov pa je opravil hinjski župnik Ciril Murn. Gasilci so ob jubileju bogatejši tudi za agregat, ki so ga prejeli od ministrstva za obrambo. Tudi veliko število priznanj in zahval priča o pripadnosti in pomoči gasilstvu v teh krajih.

Visoki gosti s podpredsednikom GZS Jožetom Derlinkom (v sredini) FOTOGRAFIJE: Slavko Mirtič

Med drugim sta posebno priznanje prejela najstarejši gasilec Janez Skebe in prof. dr. Miha Japelj, sin uspešnega poveljnika Pavla Japlja, pozneje sektorskega poveljnika, poveljnika gasilstva na Slovenskem in predsednika odbora 2. jugoslovanskega kongresa leta 1939. V kulturnem delu programa so se predstavili učenci OŠ Prevole, domači harmonikarji, pihalni orkester iz Kočevja in gasilke s skečem. Po uradni slovesnosti je sledila gasilska veselica z ansamblom Potepini.