To so Danilo, Mladen in Aneja, ki so jo rešili zanesljive smrti (FOTO)

Med svojim poklicnim delom na terenu policisti, poleg preventivnih in represivnih nalog, pogosto morajo reševati, ne le človeška, temveč tudi življenja drugih živih bitij, predvsem živali. In poleg prostoživečih živali in ptic, ter domačih – komercialnih oz. rejnih živali, so med rešenčki pogosto tudi hišni ljubljenčki. In en takšen primer se je v teh deževnih pomladnih dnevih zgodil v okolici Maribora, kjer bi majhna muca, če bi lastnik avtomobila štartal motor, gotovo poginila. Tako pa so se izkazali možje v modrem, ki so skupaj z lastnikom vozila skoraj zanesljive smrti rešili nedolžno živalci, ki si ji najverjetneje iskala zavetje brez dežnimi kapljicami.

Potrebno je bilo kar nekaj spretnosti, da je Aneja lahko muco dala v naročje. FOTO: Pu Maribor

»Včasih nas doleti tudi kakšna res posebna naloga, kot je tokratno reševanje mladega mucka, ujetega v vozilu. S skupnimi močmi, ob pomoči občanov, so ga na varno spravili policista PP Maribor I: Danilo, Mladen in Aneja, kandidatka za policistko,« so z zadovoljstvom nad svojimi sodelavci, sporočili iz Policijske uprave Maribor.