To so bili rekordi vročinskega vala: za danes novo opozorilo

Z močnimi padavinami, ponekod tudi neurji, je danes po večjem delu Slovenije vročina vendarle nekoliko popustila. Danes bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Sprva bo še nastalo nekaj neviht v vzhodni polovici države, sredi dneva in popoldne pa predvsem v južni Sloveniji. Agencija RS za okolje (Arso) je že izdala opozorilo, da so ponekod spet možne močnejše nevihte.

Na Primorskem bo pihala šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 23 do 28, na Primorskem okoli 30 stopinj Celzija.

V sredo bo precej jasno, ponekod bo pihal vzhodni veter, na Primorskem šibka burja. Najnižje jutranje temperature bodo od 12 do 16, na Primorskem do 20, najvišje dnevne od 25 do 31 stopinj. V četrtek bo spremenljivo do pretežno oblačno. Že dopoldne bo občasno deževalo, popoldne pa bodo nevihte prehodno zajele večji del države. V petek bo delno jasno.

Arso je za Primorsko prižgal tudi oranžni alarm zaradi velike požarne ogroženosti v naravnem okolju.

V Biljah 38,4 stopinje

Sicer pa so pri Arsu zbrali tudi rekorde vročinskega vala, med katerim so najvišjo temperaturo – 38,4 stopinje – izmerili v Biljah.