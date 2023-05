To so Bicke, ki skrbno negujejo ljubezen do volne (FOTO)

Leta 2004 so se v Solčavi in okolici začele zbirati domačinke, ki jih povezujeta dobra merica ustvarjalnosti in še večji odmerek ljubezni do volne. Ustanovile so zadrugo, ki je sčasoma, zaradi obilice dela na kmetijah, ugasnila. Nato so leta 2014 oblikovale Društvo za promocijo izdelkov iz volne jezersko-solčavske ovce Bicka. Še danes živahno deluje, njegovo jedro pa je dober ducat domačink, ki filcajo, kvačkajo, pletejo in prodajajo izdelke iz domače volne, hkrati pa ljubezen do teh unikatnih izdelkov strastno širijo med ljudi.

Narejeno v Alpah

»Selile smo se po različnih prostorih, dokler se nismo leta 2016 usidrale tu,« je v ravno prav veliki prodajalni unikatnih filcanih in preostalih ročno narejenih izdelkov, tam tik ob solčavski trgovini z živili, povedala Vida Mihaela Matk iz Robanovega kota, ena od gonilnih sil solčavskih Bick. Dodala je, da so članice društva v teh letih obiskale in pripravile številne tečaje polstenja in drugih oblik ročnih del, obiskale so mojstrice volnenih izdelkov v domovini in tujini ter se nedavno mudile tudi v Škofji Loki, kjer že vrsto let uspešno deluje rokodelski center Duo.

Naše društvo združuje članice različnih poklicev iz vse doline.

Rokodelsko povezovanje med Škofjo Loko in Solčavo je letos vzniknilo zaradi evropskega projekta Made in the Alps (Narejeno v Alpah), ki v ospredje postavlja povezovanje alpskih regij. »Odločili smo se, da povežemo vzhodno in zahodno alpsko regijo, torej rokodelke in tekstilke s teh območij. Povezali smo torej škofjeloški center Duo in društvo Bicka, pri čemer smo zelo veseli, da so se rokodelke z obeh območij tako lepo odzvale povabilu,« je pojasnila Katarina Šrimpf Vendramin z Inštituta za slovensko narodopisje, ki deluje pod okriljem Znanstvenoraziskovalnega centra Slovenske akademije znanosti in umetnosti, ta pa je nosilec projekta Made in the Alps.

Povezovanje in sodelovanje

Če se vrnemo v Solčavo, k Bickam. »Naše društvo združuje članice različnih poklicev iz vse doline, druži pa nas ljubezen do volne,« povzame skupno poslanstvo Vida Mihaela Matk. Prav ona je umetnost filcanja ponesla na Solčavsko in ljubezen do ustvarjanja s tem naravnim materialom hitro razširila med domačinke. »Prav to je lepota našega druženja – povezovanje, menjava znanja, ustvarjanje novih priložnosti in sodelovanje pri prodaji izdelkov,« je poslanstvo solčavskih Bick strnila prva med enakimi.

Rokodelsko povezovanje med Škofjo Loko in Solčavo je letos vzniknilo zaradi evropskega projekta Made in the Alps.

In teh izdelkov ni malo, kajti v trgovinici sredi Solčave najdemo vse – tako ročno pletene gamaše (imenovane komašlni), unikaten nakit, umetelno izdelane šale in filcane copate kot tudi kvačkane volnene igračke in še marsikaj drugega, v kar so domačinke vložile veliko ur natančnega dela. Vsak izdelek v tej trgovinici, ki ji daleč naokoli ni para, poleg zmerne cene, nosi ime ustvarjalne domačinke, ki je unikatno stvar izdelala.

Sto kilogramov volne

Med tistimi, ki ljubeče ustvarjajo z volno, je tudi Terezija Pahovnik z domačije Zgornji Jerovčnik. Kot pravi, že od mladih nog dobro pozna domačo volno in ovce jezersko-solčavske pasme, saj so jih imeli že njeni starši na domačiji v Podolševi.

2014. so se povezale v društvo.

»V osnovni šoli sem spletla prve rokavice, v srednji šoli pulover. Nato nekaj časa z volno nisem imela stika, vse do leta 2005, ko smo se začele domačinke v Solčavi in okolici povezovati ter ustvarjati. Takrat sem naredila prve filcane copate in rodilo se je veselje do filcanja,« je še pojasnila Terezija Pahovnik, ki vsako leto v lične izdelke spremeni neverjetnih sto kilogramov volne.

Domača volna na začetku poti do unikatnega izdelka FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Delček izdelkov, ki nastajajo pod okriljem Bick.

Med unikatnimi filcanimi izdelki so šali, copatki in copati, nakit, klobuki ...

Terezija Pahovnik s kmetije Zgornji Jerovčnik