To so besede Klakočar Zupančičeve ob dnevu spomina na žrtve totalitarizmov

Predsednica DZ Urška Klakočar Zupančič je ob današnjem dnevu spomina na žrtve totalitarnih režimov opozorila na nevarnost vzpona skrajne desnice v Evropi in po svetu. Kot je dejala, nas zgodovina uči, da so posledice skrajnih režimov vedno množične žrtve. »Skrajni čas je, da se iz zgodovine kot skupnost tudi kaj naučimo« je zapisala v poslanici.

Namen sprejetja resolucije Evropskega parlamenta leta 2009 je bil po besedah Klakočar Zupančič, da 23. avgust kot dan spomina postane "ne le spomin, temveč tudi opomnik tako evropski politiki kot državljankam in državljanom, da je treba morebitne poskuse ponovnega vzpostavljanja totalitarizmov preprečiti".

Kot sama ugotavlja, pa so skrajne desničarske ideologije v Evropi in svetu v vzponu. »Posledice tega vzpona vidimo na Bližnjem vzhodu, kjer lahko vsakodnevno spremljamo novice o množičnih pobojih civilnega prebivalstva in drugih zločinih proti človeštvu. Prevladujoča evropska konservativna politika pa ne samo, da obrača glavo stran, nekateri skrajno desni politiki te zločine prikrito ali celo javno podpirajo,« je predsednica DZ zapisala v poslanici.

Po njenih besedah je zato treba dan spomina na žrtve vseh totalitarnih in avtoritarnih režimov obeležiti tudi z zavedanjem, "da tako v globalni skupnosti kot evropski še zdaleč nismo presegli nevarnosti pojavljanja skrajnih režimov".

»Zgodovina nas poskuša učiti, da so posledice skrajnih režimov vedno množične žrtve nedolžnih ljudi. Skrajni čas je, da se iz zgodovine kot skupnost tudi kaj naučimo,« je sklenila.