To smo čakali: na mizi dodatno sproščanje ukrepov

odprtje preostalih servisnih dejavnosti,

odprtje trgovin (verjetno tudi večjih od 400 kvadratnih metrov),

na fakultetah bodo lahko izpiti in seminarji za največ 10 ljudi,​

športne aktivnosti na prostem, vključno s smučišči,

zbiranje do 10 oseb,

odprava prepovedi prehoda občinskih meja.

Konec policijske ure v rumeni fazi

odprtje osnovnih šol in zaključnih letnikov srednjih šol,

odpravo prepovedi prehoda občinskih meja v vseh občinah

odpravo gibanja v nočnem času.

Končno se je epidemiološka krivulja začela konkretno obračati v pravo smer. Številke so se toliko spustile, da smo dosegli oranžno fazo semaforja, ki ga je v začetku lanskega decembra predstavila vlada za sproščanje ukrepov.Število hospitaliziranih pacientov s covidom 19 je padlo pod 1000, pa tudi sedemdnevno povprečje novih okužb. Vlada bo o morebitnem sproščanju ukrepov odločala v sredo. Nekatere ukrepe so že sprostili pred dnevi, ko so med drugim dovolili odprtje trgovin do 400 kvadratnih metrov in vrnitev šolarjev prve triade in vrtčevskih otrok v šole in vrtce po vsej državi.Če bo vlada sledila lastnemu načrtu sproščanja ukrepov in če se z danes na jutri epidemiološka slika ne bi toliko pokvarila, da ne bi več dosegali katerega izmed dveh kriterijev, nas čaka:Odprava prepovedi prehajanj občinskih meja je bila po prvotnem načrtu v oranžni fazi predvidena le za tiste regije, ki bi dosegale kriterija (število pacientov s covidom 19 in sedemdnevno povprečje okužb pod 1000), a ker vlada pri sproščanju ukrepov od prejšnjega tedna ne upošteva več epidemioloških stanj v posameznih regijah, bodo sprostitve verjetno veljale po vsej državi.Predvsem sproščanje zadnjega ukrepa večina Slovencev nestrpno pričakuje, da pa bi sproščali še nadaljnje ukrepe, bi se morala epidemiološka slika toliko izboljšati, da bi imeli v bolnišnicah manj kot 600 pacientov s covidom in bi bilo sedemdnevno povprečje novih okužb manj kot 500. Takrat bi dosegli rumeno fazo, ki bi prinesla: