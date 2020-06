To smo čakali, odzval se je Janez Janša

Premier opozarja

Premier Janez Janša je v zvezi z današnjimi preiskavami, povezanimi z nakupom zaščitne opreme, ocenil, da so pri izboru prioritet NPU, tožilstva in sodstva "že dolgo v ospredju politične simpatije in medijski pritiski". Konkretnega preiskovalnega postopka pa, kot je navedel na Twitterju, ne komentira."Če gre za podobne obtožbe, kot so se pojavljale v interpelaciji nekaterih strank skrajne levice, jih je vlada argumentirano zavrnila že v odgovoru nanjo, DZ pa jih je prav tako zavrnil s prepričljivo večino," je zapisal v besedilu, pripetem objavi na Twitterju.Kot je dodal, pa komentira "dvojna merila pri izboru prioritet NPU, tožilstva in sodstva", saj da v ospredju ni teža suma kaznivih dejanj oziroma oškodovanja premoženja ali javnih koristi", pač pa politične simpatije in medijski pritiski."Zato danes že hišna preiskava pri ministru Počivalšku, čeprav postopki nabav zaščitne in medicinske opreme niso stari niti štiri mesece, čeprav so potekali v skrajno zaostrenih razmerah pandemije ter popolnega kaosa na trgu in mnogi niti še niso zaključeni," je pripomnil.Opozoril je, da "po več sto milijonskih vsotah ukradenih evrov iz slovenskega zdravstvenega sistema preko dvornih dobaviteljev zdravstvene opreme" še nihče ni bil obtožen ali obsojen. Prav tako ni bilo "nobene hišne preiskave na reviji Mladina, ki je bila bogato financirana iz preplačanih žilnih opornic".Obregnil se je tudi ob poročanje RTV Slovenija, ki da je nabavam zaščitne opreme v času pandemije namenila štiri preiskovalne oddaje, "številnim deset milijonskim dokazanim oškodovanjem države pa niti ene".Zato še ni bilo nobene hišne preiskave v NLB "zaradi pranja milijarde evrov za Iran", je zapisal Janša. Navedel je tudi, da so predali preiskovalcev polni konkretnih dokazov, spletne strani pa polne objavljenih škodljivih pogodb in aneksov, preko katerih se financirajo nekateri tiskani mediji."Preskakovanje prioritet, selektivna pravica, založene ovadbe in prijave, zamujeni roki, politične zlorabe postopkov, sodniki na strankarskih zborovanjih, nepotizem in splošna politizacija dela represivnih organov onemogočajo normalno delovanje parlamentarne demokracije v državi," je prepričan Janša.Kot je še navedel, sta zato njihova dolžnost in skrajni čas, da zagotovijo dosledno spoštovanje ustave in zakonov ter enaka merila za vse.