To smo čakali! Dostop do zVem po novem tudi preko mobilne aplikacije

Za vse več storitev potrebujemo potrdilo, ki dokazuje, da smo preboleli, cepljeni ali testirani proti covidu-19. Do PCT potrdil lahko dostopamo preko portala zVem, po novem pa je prišlo do poenostavitve z priročno aplikacijo na mobilnem telefonu.Aplikacija omogoča hiter in preprost dostop do vseh izvidov, receptov, potrdil in drugih dokumentov znotraj sistema eZdravje in nenazadje tudi dostop do QR kode za cepljenje oziroma evropskega digitalnega potrdila. Slednjega si lahko shranimo v telefon in ga imamo vedno pri roki, ko se znajdemo v situaciji, ko želijo uradne osebe s skeniranjem preveriti istovetnost dokumenta.Aplikacija vam med drugim omogoča enostaven dostop vseh vaših zdravstvenih podatkov, med katerimi je tudi evropsko digitalno potrdilo, tudi brez povezave do zbirke potrdil, receptov in izvidov.Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom Android si aplikacijo pridobite in namestite v spletni trgovini z aplikacijami Google Play, kjer je dostopna z oznako: https://apps.apple.com/si/app/zvem/id1574669660 Uporabniki pametnih telefonov z operacijskim sistemom iOS si aplikacijo pridobite in namestite na spletnem mestu Apple, kjer je dostopna na portalu: https://play.google.com/store/apps/details?id=si.gov.zvem



Z Mobilno aplikacijo zVem lahko enostavno dostopate do evropskega digitalnega covidnega potrdila. FOTO: Zaslonski Posnetek