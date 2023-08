To slovensko podjetje je bilo prvi lastnik letala, na katerem naj bi bil Prigožin

Po domnevni smrti vodje ruske najemniške vojske Wagner Jevgenija Prigožina, ki naj bi umrl v sredinem strmoglavljenju letala pri Moskvi, se vrstijo ugibanja o vzrokih za strmoglavljenje letala. Medtem ko je še marsikaj zavito v tančico skrivnosti, pa je slovenski letalski portal Sierra5.net objavil menda neizpodbitno dejstvo, da je strmoglavil ravno letalo, ki je nekoč letelo v floti slovenskega Linxaira.

»V letalski nesreči, ki se je zgodila v regiji Tver, je bilo po poročanju agencij TASS in RIA Novosti udeleženo poslovno letalo Embraer Legacy 600. Gre za predelano letalo Embraer ERJ-135, ki je nosilo registrsko oznako RA-02795 in je pripadalo Jevgeniju Prigožinu. Od oktobra 2007 do septembra 2015 je bilo to letalo vpisano v slovenski register zrakoplovov z registracijo S5-ABL, z njim pa je upravljal slovenski Linxair. Od takrat pa do danes je letalo zamenjalo kar nekaj operatorjev – Linxair, International Jet Management, MNG Jet, Autolex Transport in Wagner Group. Bilo je v registru zrakoplovov Avstrije, Turčije, otoka Man in nazadnje Rusije. V lasti skupine Wagner je bilo od septembra 2020. Letalo je bilo sicer staro 16 let,« so zapisali na portalu.

Zasebno letalo z desetimi osebami na krovu je v sredo v večernih urah strmoglavilo med poletom iz ruske prestolnice v Sankt Peterburg, pri čemer naj bi umrlo vseh sedem potnikov in trije člani posadke. Da je bil Prigožin na letalu, je potrdila ruska zvezna agencija za zračni promet, ki je sprožila preiskavo o strmoglavljenju letala znamke Embraer. Kanal Gray Zone, ki naj bi bil povezan z Wagnerjevo vojsko, je na telegramu sprva zapisal, da je bilo letalo sestreljeno, a da po njihovih navedbah ni gotovo, da je bil Prigožin na njem. Kot so pojasnili, sta bili hkrati v zraku dve Wagnerjevi letali, pri čemer je drugo pristalo na letališču Ostafjevo južno od Moskve.