To se zgodi, ko se dobri muziki v Škofji Loki pridruži fina hrana (FOTO)

Kaj se zgodi, če ima chef restavracije, ki je hkrati galerija in knjigarna, posluh še za dobro glasbo? Tedaj v Škofji Loki nastane niz kulinarično-glasbenih večerov z naslovom Loške glasbene vilice, ki je namenjen tako domačinom, ki obožujejo oboje, kot turistom, ki jih pot ponese v tisočletno gorenjsko mesto.

Umetniško izpisan potek glasbeno-kulinaričnega večera FOTOGRAFIJE: Špela Ankele

Loške glasbene vilice so celoletni program – ta je prek projekta CCI4tourism naslonjen na evropski denar –, ki ga zadnja tri leta izvaja Razvojna agencija Sora. Kot je pojasnila Kati Sekirnik, ki na omenjeni razvojni agenciji vodi Rokodelski center Duo, bodo Loške glasbene vilice v celoto povezovale kulinariko in različne zvrsti glasbe – tako klasično kot etno, jazz in še kaj –, kulinarično-glasbeni prepleti pa se bodo vrstili večkrat na leto: »Želimo tudi, da se dogodek iz restavracije Pr' Pepet razširi tudi na druge podobne lokacije. Tako bomo v Škofji Loki dobili magnet za zahtevnejše goste.«

V uglednem vodniku

Minulo nedeljo je tako Pr' Pepet, to je v unikatni restavraciji, ki jo je kulinarični vodnik Gault & Millau Slovenija lani uvrstil med najbolj pop(ularne) gastronomske točke v Škofji Loki, odmeval Mozart. Točneje: odlomki iz Mozartove opere Don Giovanni, ki jo je v besedi in glasbi predstavil Kvartet Tamino. V besedi smo zapisali zato, ker so člani kvarteta najprej povedali nekaj iskrivega o tem, kaj se v operi Don Giovanni dogaja, šele nato so prijeli za glasbila in goste popeljali v čudoviti svet glasbe.

Želimo, da se dogodek iz restavracije Pr' Pepet razširi tudi na druge podobne lokacije.

In medtem ko so glasbeniki ta večer zasedli kletne prostore restavracije Pr' Pepet, je v kuhinji po svoji stari navadi kuhalnico vihtel chef Janez Ferlan, ki zadnjih nekaj let z družino, torej ženo Polono in sinom Lenartom, vodi to prikupno škofjeloško restavracijo. Tokrat mu je v kuhinji na pomoč priskočil še kuhar Anže Bašelj. Omeniti velja tudi to: chef Janez Ferlan je slikar in tudi eden redkih pri nas, ki obvladajo digitalno restavriranje starih filmov.

Namesto uverture sta postregla s kruhki – takšnimi z domačo piščančjo pašteto in onimi s kajmakom in kaviarjem. Nato je prišel na vrsto sirov štrukelj, začinjen s pestom, pikantno omako in kozicami. Glavna jed se je zavrtela okoli ribe, torej postrvi, oziroma ramsteka lokalne pridelave.

V Mozartovo mesto

Pester pa je bil tudi izbor sladic, saj so bili tu tako krasni čokoladni razpokančki z drožmi kot popolni makroni v barvah škofjeloške zastave, nemalo zanimanja pa je bilo tudi za baklave, med katerimi so bile tudi tiste, polnjene s pistacijami. Tako je goste tudi na krožniku, ob čokoladno-pistacijevem prepletu, hote ali nehote poneslo v Mozartovo mesto. Zakaj? Ker je Salzburg znan po številnih čokoladnicah, v katerih izdelujejo mozartove kroglice, v katerih čokolado na prefinjen način spremlja tudi pistacija.

Škofja Loka postaja magnet za zahtevnejše goste.

Naslednji preplet dobre glasbe in fine hrane bo v mali škofjeloški restavraciji Pr' Pepet že to nedeljo, 22. januarja, ko bo na sporedu ljudska glasba, v klet pa prihajajo tudi stara glasbila, denimo žvegla in baročna violina. Za glasbila bodo prijeli Janez Jocif, Luka Mlejnik Železnik in Ana Julija Mlejnik Železnik, medtem ko bo chef Janez Ferlan navdih za kulinarično ustvarjanje iskal v starih slovenskih jedeh.

Janez Ferlan je tudi slikar in eden redkih mojstrov za restavriranje starih filmov pri nas.

Kati Sekirnik je vodja rokodelskega centra, ki deluje v sklopu Razvojne agencije Sora.

Okusna uvertura v Škofjeloške glasbene vilice

Jedilnik škofjeloške restavracije temelji na lokalnih sestavinah in trenutnem kuharskem navdihu vsestranskega Janeza Ferlana.

Kvartet Tamino je zbrane popeljal v svet Mozartove opere Don Giovanni.

V kuhinji se jim je tokrat pridružil kuhar Jan Bašelj, ki v bližnji Gorenji vasi peče burgerje z imenom Pajzl Burgers.

Sladice večera, ki so mu ritem narekovale Mozartove melodije, so se sukale okoli okusa pistacije.

Je to galerija? Ni, to je ena od sten škofjeloške gostilne Pr' Pepet.