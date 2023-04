To se že dolgo ni zgodilo. Poglejte, kakšne bodo nove cene goriva (neuradno)

Mineva dvotedensko obdobje, ko veljajo cene goriva, ki jih regulira država. Seveda mislimo na bencinske črpalke zunaj avtocestnega obroča, saj so tiste na avtocestah prepuščene prostemu trgu in so tudi višje od s strani države določenih.

Kolegi pri Mojih financah so izračunali, da bodo goriva v naslednjem 14-dnevnem obdobju predvidoma nekoliko nižje. Liter 95-oktanskega bencina naj bi se obdržal blizu trenutne ravni, to je pri okoli 1,416 evra, medtem ko bi za liter dizla lahko odšteli 1,42 evra (aktualna cena znaša 1,441). To pomeni, da bosta bencin 95 in dizel po dolgem času spet skoraj izenačena.

Pa še opomba: pri računanju je treba vzeti v obzir eno predpostavko: cene bodo približno takšne, če vlade ne bo posegala v trošarine. Ali bo, pa bomo izvedeli v začetku tedna.