To se tiče na tisoče Slovencev: pozor, da ne zamudite

Če se strinjate, ni treba storiti nič

Rok za oddajo obračunov DDPO in DohDej

Finančni upravi RS (Furs) lahko samo še danes oddate morebitni ugovor na informativne izračune dohodnine za leto 2020 , ki so jih konec marca poslali skoraj milijonu zavezancem.Ugovor vložijo tisti, ki se s prejetim izračunom ne strinjajo - če so podatki pomanjkljivi ali nepravilni oz. je davčna obveznost ugotovljena napačno. Ugovor lahko zavezanci vložijo elektronsko prek sistema eDavki tudi zgolj z davčno številko in geslom preko računalnika, tabličnega računalnika ali pametnega mobilnega telefona. Na podlagi ugovora bo davčni organ zavezancu izdal dohodninsko odločbo.Če zavezanec kljub napačnim podatkom ugovora ne vloži, stori davčni prekršek, za katerega je zagrožena globa od 250 do 400 evrov, opozarjajo na Fursu. Zavezancem ni treba vlagati ugovorov zoper informativni izračun dohodnine, če razlika med zneski dohodkov iz informativnega izračuna in zneski dohodkov iz obvestil, prejetih s strani izplačevalcev, v skupnem znesku, ne presega en evro. Pri veliki večini zavezancev, kjer je zaradi zaokroževanja zneskov prihajalo do razlik, te znašajo nekaj centov, večja razlika (do en evro) pa lahko pride pri zavezancih, ki so imeli v preteklem letu večje število različnih izplačevalcev.V ugovoru, ki ga je mogoče vložiti elektronsko prek sistema eDavki, lahko zavezanec uveljavlja tudi olajšavo za vzdrževane družinske člane, če je ni že prej.Tistim zavezancem, ki se z informativnim izračunom strinjajo, ni treba storiti ničesar, saj bo v 30 dneh od odpreme samodejno postal odločba.Prvi paket, v katerem je bilo 959.945 informativnih izračunov dohodnine za leto 2020, je finančna uprava odpremila na pošto 31. marca. Zavezanci, ki so lani med letom plačali preveč dohodnine, bodo to dobili povrnjeno do 28. maja, tisti, ki so je plačali premalo, pa jo morajo doplačati do 31. maja.Naslednji paket informativnih izračunov bodo na pošto poslali konec maja. Tisti, ki izračuna tudi tedaj še ne bodo prejeli, a so zavezanci za plačilo dohodnine, bodo morali napoved za odmero dohodnine vložiti sami, in to do 31. julija.Danes pa se tudi izteče rok za oddajo obračunov Davka od dohodkov pravnih oseb (DDPO) in Dohodka iz dejavnosti (DohDej) do 30. aprila 2021. V okviru spremembe Zakona o izvrševanju proračunov Republike Slovenije za leti 2021 in 2022 (ZIPRS) se podaljšuje tudi rok za obvestitev davčnega organa o tem, da zavezanec ne želi več ugotavljati davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov, kot tudi rok za priglasitev ugotavljanja davčne osnove z upoštevanjem normiranih odhodkov. Vsi, ki bi torej želeli v letu 2021 spremeniti način ugotavljanja davčne osnove, lahko to storijo do 30. aprila 2021.S podaljšanjem roka za predložitev davčnih obračunov se je podaljšal tudi rok za preložitev obvestila o neizpolnjevanju pogojev za pomoč pridobljeno po PKP ukrepih. Tudi ta rok se torej podaljša do 30. aprila 2021.