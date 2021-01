To se bo od ponedeljka dalje uporabljalo v boju proti covidu 19

S ponedeljkom bo hitro testiranje na okužbo s koronavirusom mogoče tudi v zdravstvenih domovih po vsej Sloveniji. Po zagotovilih državne sekretarke na ministrstvu za zdravje Marija Magajne so zdravstveni domovi prejeli dovolj testov, kje bo testiranje potekalo, pa je odvisno o dogovora med posameznimi zdravstvenimi domovi in lokalnimi skupnostmi.



Kot je pojasnila državna sekretarka ob obisku slovenjgraške bolnišnice, se je množično hitro testiranje, ki je v zadnjih dneh potekalo na nekaterih lokacijah po Sloveniji, pokazalo kot zelo dobro. Vlada je zato sklenila hitro testiranje čim bolj približati vsem prebivalcem. Lokalne skupnosti, zdravstvene domove in koncesionarje na primarni ravni so tako pozvali, da se z lokalno skupnostjo dogovorijo, kje bi organizirali stalna mesta za testiranje. Fitnes, da ali ne? Medtem pa se na 24ur sprašujejo, ali lahko fitnes centri in športne dvorane odslej spet delujejo v omejenem obsegu. Vlada je na dopisni seji zadnji dan leta 2020 z odlokom omogočila vadbo rekreativnih športnikov v zaprtih prostorih pod novimi pogoji.



Predstavnik ministrstva za izobraževanje in šport, pristojen za pojasnila o izvajanju športnih dejavnosti kot tudi bazenov in fitnes centrov, Zvijezdan Mikič za omenjeni portal pojasnjuje, da se lahko ob v odloku predpisanih pogojih v zaprtih prostorih, pri čemer je to lahko športna dvorana ali fitnes center, ob spoštovanju predpisov in ukrepov Nijz s športom ukvarjajo tudi rekreativni športniki.



Na vprašanje, ali to pomeni, da se lahko z omejenim delovanjem po 4. januarju 2021 odprejo fitnes centri, je pojasnil, da vladni odloki določajo pogoje, ob katerih je dovoljeno ali prepovedano izvajanje določene športne dejavnosti.