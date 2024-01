Tri desetletja so minila, odkar so Pirančane Ferda Goloba, Berta Radojkoviča, Milorada Škrokova in Denisa Lobodo prijateljevanje, športno druženje, predvsem pa ribarjenje po naključju potegnili v ustanovitev Ribiškega društva Oradela. Ustanovna skupščina društva je bila 28. septembra 1993 v piranski Kantini in odtlej je Oradela tudi v tujini vse bolj cenjena piranska blagovna znamka. Z ustanovne skupščine Oradele leta 1993 v piranski Kantini. Z leve Denis Loboda, Ferdo Golob, Milorad Škrokov in Berto Radojkovič. FOTO: RD Oradela Pri tehtanju ulova gre za grame. FOTO: RD Oradela Naj omenimo,...