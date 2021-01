To prinaša nov PKP, znana tudi nova višina minimalne plače

Kaj pričakovati?

Cigler Kralj: Nova višina minimalne plače pri 1024 evrov bruto Minister za delo Janez Cigler Kralj namerava novo višino minimalne plače določiti pri 1024,24 evra bruto, kar v neto znesku predstavlja 120 odstotkov minimalnih življenjskih stroškov, je napovedal na današnji novinarski konferenci. Država namerava delodajalcem dvig sicer subvencionirati.



Z januarjem se mora skladno z zakonom o minimalni plači iz leta 2018 za izračun minimalne plače uporabljati nova formula, na podlagi katere mora neto minimalna plača za najmanj 20 in največ 40 odstotkov presegati izračunane minimalne življenjske stroške.

»Gospodarstvo je živo, zaposluje«​

Vlada bo v osmi protikoronski zakon vgradila dodatne ukrepe za ohranitev delovnih mest in pomoč gospodarstvu v zaostrenih razmerah epidemije covida-19. Premierin minister za delomed njimi izpostavljata podaljšanje subvencioniranja čakanja na delo ter prevzem dela bremena zaradi dviga minimalne plače.Subvencioniranje čakanja na delo doma, ki je skupaj s subvencioniranjem skrajšanega delovnega časa trenutno nosilni ukrep za zaščito delovnih mest, v skladu z zdaj veljavnimi ukrepi velja do 31. januarja. Po predlogu naj bi ga podaljšali še za tri mesece.»Ker so trenutne razmere primerljive zadnjemu četrtletju 2020, lahko pomembnejše okrevanje gospodarstva pričakujemo šele v drugi polovici leta, zato bomo subvencioniranje čakanja na delo podaljšali do konca aprila,« je danes na novinarski konferenci na Brdu pri Kranju povedal Cigler Kralj. Ob tem bo dal osmi protikoronski zakon vladi možnost, da ukrep še dvakrat podaljša za po mesec dni.​»To je še kako pomemben ukrep,« je o subvencioniranju čakanja na delo, ki ga imajo delodajalci na voljo že vse od prvega dne po prvi razglasitvi epidemije sredi marca lani, dejal minister. Samo v januarju se je denimo za ta ukrep prijavilo več kot 11.000 delodajalcev za okoli 40.000 zaposlenih.​Kot drugi nosilni ukrep osmega protikoronskega zakona je omenil prevzem dela bremena delodajalcev zaradi zvišanja minimalne plače z letošnjim januarjem. Ta se bo zvišala na 1024,24 evrov bruto, se je Cigler Kralj danes dogovoril s socialnimi partnerji.Med drugim je napovedal tudi razširitev kroga upravičencev do enkratnega solidarnostnega dodatka za otroke iz sedmega protikoronskega zakona še na polnoletne dijake.​Osmi protikoronski zakon bo uveljavil še nekaj podaljšanj veljavnih ukrepov. S tem naj bi pomagali trgu dela, gospodarstvu, zaposlenim in državljanom preživeti in se pripraviti na čas, ko bo treba hitro vnovič zagnati dejavnosti, je povzel Cigler Kralj.Janša je bo tem dodal, da v tokratnem protikoronskem zakonu še ne bo ukrepov za ciljano blaženje posledic epidemije v posameznih delih gospodarstva. Se pa predlogi že zbirajo, je povedal premier, ki ga veseli, da je glede na stopnjo brezposelnosti Slovenija v zgornji polovici dobrih držav. »Gospodarstvo je živo, zaposluje,« je dejal.