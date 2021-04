To pravijo številke: Slovenci bomo precepljeni šele leta 2022

Po napovedih pristojnih naj bi prebivalstvo v Sloveniji proti covidu 19 precepili nekje do poletja, omenja se junij. To pomeni, da naj bi do takrat zaščito dobilo med 60 in 70 odstotki prebivalstva. Sledilnik covida 19 pa je objavil informacijo, da bi se to morda lahko zgodilo šele čez dobro leto dni.Ob trenutni hitrosti cepljenja bomo mejo 70-odstotne precepljenosti dosegli v 401 dnevu, so tvitnili pri sledilniku, pri tem pa se opirajo na podatke spletne strani TimeToHeard.com . Podatki kažejo, da je v Sloveniji cepljenega 9,98 odstotka prebivalstva in da se ga trenutno dnevno cepi 0,3 odstotka. Do 70-odstotne precepljenosti pri trenutni hitrosti cepljenja še najmanj dni manjka Kajmanskim otokom (59), Bahrajn naj bi precepljenost dosegel v 81 dneh, naša vzhodna soseda Madžarska pa v 84 dneh. Slovenija je v družbi Nemčije (389 dni do precepljenosti) in Kambodže (405 dni do precepljenosti), na zadnjem mestu pa je Egipt, ki naj bi precepljenost dosegel v neverjetnih 62.037 dneh oziroma v slabih 170 letih.Koordinator za cepljenjeje pred dnevi: »Organizirani smo, da sprejmemo dovolj cepiva in da distribuiramo cepivo na cepilna mesta, smo v stanju pobrati ostanke cepiva, vprašanje pa je, koliko so cepilna mesta kadrovsko, organizacijsko in podporno pripravljena. Nekateri so to precenili. Prihajalo je do incidentov in dvojnega vabljenja. Takega projekta ni lahko izpeljati. Pričakujem, da bo inšpekcijski nadzor prinesel nekatere ugotovitve, ki jih bodo na cepilnih mestih upoštevali. Pripravljeni smo odpreti dodatna cepilna mesta, vsaka bolnišnica lahko postane dodatno cepilno mesto, če se tako odloči minister za zdravje. Problemi se pojavljajo v večjih in največjih lokalnih skupnosti,« je pojasnil Kacin.