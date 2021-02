To po neuspešni nezaupnici načrtuje Karl Erjavec

Prvak Desusapo neuspešni konstruktivni nezaupnici napoveduje, da bosta v prihodnjih dneh zasedala vodstvo stranke in izvršni odbor. Ocenili bodo politično situacijo in položaj Desusa, je dejal za STA. Da bi na svetu stranke preveril zaupanje, ne vidi razloga. Poslanecpa priznava svojo vprašljivo podporo predsedniku.Pogovarjati se o ponedeljkovem glasovanju, je isto, kot da bi se pogovarjal o lanskem snegu, pa je dejal vodja poslancev Desusa. Poslanci stranke so se sicer danes pogovarjali o nastalih razmerah in nadaljnjem ravnanju. Simonovič je že ocenil, da je bil KUL ustanovljen samo za konstruktivno nezaupnico in da je uresničevanje programa stranke možno tudi ob aktualni vladi. Tudi Jurša se strinja, da je bil KUL ustanovljen le za to, da se v DZ preštejejo. O morebitnem podpisu sporazuma o sodelovanju Desusa z vlado pa se po njegovih besedah še niso pogovarjali in tako ne more odgovoriti, ali ga bodo podpisali. Ali je to korak v pravo smer ali ne, bo povedal po pogovoru v poslanski skupini in stranki. Kot je pojasnil, ga Janša ali kdor koli iz vodstva SDS po ponedeljkovem glasovanju še ni poklical.Od odločitve poslancev glede sodelovanja z vlado bo odvisno, ali bo stranka ostala v vladi. Minister za kmetijstvoše vedno opravlja funkcijo ministra, o nadaljnjih korakih pa se bo odločil po razgovorih v naslednjih dneh. Po Jurševih navedbah je ministrova usoda v vladi odvisna od premierja.