To po grozljivem spolnem napadu v DSO pravijo na policiji in ministrstvu

Slovensko javnost je v sredo pretresla vest, da sta se v enem izmed domov starejših občanov zgodilo posilstvo in poskus posilstva. O primeru smo poročali tudi mi, danes pa so nam na PU Koper potrdili, da so prijavo kaznivega dejanja prejeli v drugi polovici maja.

»Potrjujemo, da smo 23. maja prejeli prijavo kaznivega dejanja posilstva (po 1. odstavku 170. člena KZ-1) v enem od zavodov na območju PU Koper. Po zaključeni preiskavi osumljenemu sledi kazenska ovadba. Zaradi zaščite žrtve bolj podrobno na vprašanja ne moremo odgovarjati,« so zapisali v odgovoru.

Po prijavi so v DSO ukrepali tako, da je moški najprej dobil ustni opomin, nato še pisnega. Osumljenca so premestili znotraj doma, iz doma pa ga niso odpustili, saj menda nima kam iti. Vodilni v domovih naj bi imeli zvezane roke, saj morajo upoštevati tudi socialno varnost vpletenih.

Ministrstvo čaka na potrditev

Z vprašanji smo obrnili na pristojno ministrstvo, ki je bilo z zadevo tudi seznanjeno. »Zadevo spremljamo, o morebitnih ukrepih ministrstva pa se bomo odločili, ko bodo znana vsa dejstva.« Ob tem so še poudarili, da gre v primeru »še vedno za domnevo, da se je posilstvo dejansko zgodilo. To po poročanju direktorice še ni dokazano, saj organi pregona, ki so v zadevi bili takoj obveščeni, še niso končali svojega dela.«

Na ministrstvu za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti, ki ga zdaj vodi Luka Mesec pravijo, da so v domu ravnali v skladu z zaščito domnevne žrtve in tudi storilca. »Obema je bila nudena tudi strokovna pomoč. Dobili smo zagotovilo vodstva doma, da bo žrtvi zagotovljena ustrezna zaščita. Dom pri zagotavljanju pomoči sodeluje tudi s centrom za socialno delo, v okviru katerega bo sklican tudi strokovni tim. Če bo zadeva potrjena, bo za storilca predlagana tudi premestitev oziroma najdena najustreznejša namestitev glede na priporočila stroke.«

Ob tem so še dodali, da mora izvajalec izvajati protokole, ki določajo ravnanje osebja ob incidentih oziroma kršitvih reda. Ti morajo vsebovati tudi ključne postopke in ravnanja, po katerih je mogoče kršitve obravnavati v skladu s sprejetimi notranjimi akti doma.

Na vprašanje, ali ministrstvo razmišlja o ustanovitvi posebne ustanove za deviantne osebe, niso odgovorili.