To pa je presenečenje: vprašanih cenejše cene živil skoraj ne zanimajo

Vlada je ustvarila spletni primerjalnik cen. Spletni primerjalnik naj bi ljudem pomagal pri varčevanju in razporejanju denarja. Vlada je v košarico uvrstila približno 75 izdelkov, iz vsake skupine živil po največ pet. Pri mlečnih izdelkih, denimo, bomo lahko videli cene mleka, jogurta, sira in masla. Objavili bodo cene šestih trgovcev. Bralce smo povprašali, ali sledijo cenam košarice najcenejših živil, ki jo pripravlja vlada in odgovori so presenetljivi.

Ankete se je udeležilo 4013 bralcev. Več kot polovica (53 %) jih je odgovorila, da jih projekt košarice živil ne zanima. 31 % vprašanih je odgovorilo, da jim je za košarico vseeno, ker živila kupujejo glede na kakovost in domače poreklo. Najcenejše ni vedno 'okej'. Samo 16 % vprašanih pozdravlja projekt in se jim zdi, da je prihranek v denarnici že očiten.