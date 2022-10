To pa je presenečenje: toliko Slovenk in Slovencev je že volilo predsednika republike

Volivci, ki se v nedeljo ne bodo mogli udeležiti prvega kroga volitev predsednika republike, lahko svoj glas še danes oddajo predčasno. To lahko storijo na enem od 96 volišč po Sloveniji, ki bodo odprta med 7. in 19. uro.

Predčasno glasovanje sicer poteka od torka, prvi dan pa se ga je udeležilo 19.247 volivk in volivcev oziroma 1,14 odstotka vseh volilnih upravičencev. To je precej več kot na zadnjih dvojih volitvah. Pred petimi pred leti je namreč prvi dan predčasnega glasovanja na volišča prišlo 0,45 odstotka volivcev, leta 2012 pa 0,32 odstotka,

Samo v okraju stalnega prebivališča

Na predčasnem glasovanju lahko glasujejo samo volivci s stalnim prebivališčem v Sloveniji. Predčasno glasovanje zunaj okraja stalnega prebivališča ni mogoče, poteka pa na sedežih volišč za predčasno glasovanje, ki so jih v posameznih okrajih določile okrajne volilne komisije.

Prijava na predčasno glasovanje ni potrebna, volivec pa na volišču potrebuje osebni dokument, s katerim lahko izkaže svojo identiteto. Obvestila, ki so ga prejeli na dom, volivci ne potrebujejo, je pa v pomoč volilnim odborom, da volivca lažje najdejo v volilnem imeniku.

V petek opolnoči začne veljati volilni molk

Predsedniški kandidati imajo sicer še danes in v petek čas za prepričevanje volivcev, naj glas namenijo njim. V petek opolnoči se namreč izteče volilna kampanja in začne veljati molk, ki ga je treba spoštovati vse do zaprtja volišč v nedeljo ob 19. uri.

V prvem krogu predsedniških volitev sicer volivci izbirajo med sedmerico kandidatov. Glasuje se tako, da se obkroži številko pred imenom kandidata, ki bodo na glasovnici navedeni v naslednjem vrstnemu redu: Milan Brglez, Anže Logar, Janez Cigler Kralj, Miha Kordiš, Nataša Pirc Musar, Vladimir Prebilič in Sabina Senčar.