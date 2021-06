To pa je novica, znano, kdaj bo zadnji dan epidemije

»Glede na priporočila stroke in številke, ki jih dnevno spremljamo, epidemije v torek ne bomo podaljšali,« je napovedal zdravstveni minister Janez Poklukar. V veljavi pa bodo še vedno ostali ukrepi, le da bodo milejši.



To po njegovih besedah pomeni, da bo torek zadnji dan epidemije, a ker še zdaleč ni konec boja s koronavirusom, strokovna skupina še naprej predlaga ukrepe, ki pa bodo nekoliko milejši. »Na primer v gostinstvu bodo za isto mizo lahko sedele več kot štiri osebe, na prostem se bo lahko organizirala prireditev brez mask, pomembnejše sproščanje ukrepov pa delovna skupina napoveduje po incidenci na 14 dni, ki bo manjša od 50 na 100.000 prebivalcev,« je naštel Poklukar v oddaji 24ur zvečer.



O digitalnem potrdilu je povedal, da iščejo načine, kako bi ljudem lahko olajšali dostop do njega. Na vprašanje, kako zagotoviti, da bosta jesen in zima čim bolj normalni, pa minister odgovarja, da je ključno, da se v čim večjem številu precepimo.

