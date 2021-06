To pa je dobra novica za na sto tisoče Slovencev

Sanjate o dnevih, ko vam ne bo treba vsak delavnik zgodaj vstati in se odpraviti v službo, ampak boste lahko svoje dneve preživljali kot boste želeli sami, enkrat na mesec pa kljub temu dobili vplačan znesek na vaš račun? zavod za pokojninsko zavarovanje (Zpiz) je pripravil novost, ki omogoča, da sami izračunate, koliko časa boste še morali čakati na takšne dni.Zpiz je namreč uvedel storitev splošni in osebni informativni pokojninski kalkulator, ki jo je kot projektni partner Ministrstva za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti razvil v projektu Moje delo.Moja pokojnina. Nova storitev na podlagi ročnega vnosa podatkov omogoča hiter in enostaven informativni izračun datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine ter izračun predvidene višine pokojnine.S splošnim informativnim pokojninskim kalkulatorjem lahko, brez registracije v informacijskem sistemu zavoda, na podlagi ročnega vnosa podatkov izvedete enostaven postopek simulacije informativnega izračuna predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine po veljavnem zakonu in višine pričakovane pokojnine (za povezavo kliknite na mednaslov zgoraj).V osebnem informativnem pokojninskem kalkulatorju lahko, z registracijo v informacijskem sistemu zavoda s kvalificiranim digitalnim potrdilom oziroma s spletno prijavo SI-PASS, pridobite avtomatski informativni izračun predvidenega datuma izpolnjevanja pogojev za pridobitev pravice do starostne oziroma predčasne pokojnine in pričakovane višine pokojnine, ki je izveden na podlagi vaših osebnih podatkov, zbranih v matični evidenci zavarovancev. Z ročnim vnosom podatkov o okoliščinah za znižanje starostne meje za pridobitev pravice do starostne pokojnine oziroma povečanja odstotka odmere pokojnine, morebitni zavarovalni dobi, dopolnjeni v tujini, ter predvidenem zavarovanju v prihodnosti in ocenjenih povprečnih neto mesečnih zneskih osnov pa je mogoče izvesti tudi simulacijo osebnega informativnega izračuna (za povezavo kliknite na mednaslov zgoraj).