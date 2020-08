To obžaluje Igor Bavčar

Odgovoren za izbrisane

O zaporniškem vsakdanu

Pogovori z osamosvojitelji: Igor Bavčar

Na TV Slovenija so v seriji intervjujev Pogovori z osamosvojitelji gostili tudiPovabilo je sicer sprožilo kar nekaj polemik , saj gre za zapornika, obosojenega zaradi pranja denarja.Nekdanji politik, prvi notranji minister v samostojni Sloveniji, je spregovoril o svojih političnih začetkih, o tem, kako je spoznalin kakšno je bilo skozi leta njuno sodelovanje. »Z Janšo sva delala ključne korake za Slovenijo – on sin dolenjskega domobranca, jaz sin primorskega partizana – in to nikoli, kar se poznava, ni bilo odločilno pri najinem sodelovanju,« se je spominjal.Kot tedanji notranji minister je bil odgovoren tudi za nastanek problematike izbrisanih. Kot je dejal, obžaluje nastalo situacijo. »Prišlo je do situacije, ki jo obžalujem. Obžalujem, čeprav je zakon omogočal vsem, kdor koli je želel, da si uredi državljanstvo,« je poudaril.Z izbranimi besedami je sicer govoril tudi oki ga je videl kot svojega naslednika, a ko je stranko LDS prevzel, se je poslovil od politike. »Bil je človek, ki je imel drugačno vizijo slovenske politike. Z njim je bilo fascinantno delati, ker je bil izjemno inteligenten, poliglot, človek, ki je imel nekaj izkušenj iz Jugoslavije, saj je vodil predsedstvo. Imel je stike v tujini, česar za številne druge ni mogoče reči.«Bavčar je sicer spregovoril tudi o preživljanju zaporne kazni na Dobu in o svoji sodni poti - sodbo vrhovnega sodišča zaradi pranja denarja, ko se je na njegovem računu znašlo 22 milijonov evrov, izpodbija še na Evropskem sodišču. »To je polodprti oddelek. Preživljam ga popolnoma normalno. Pri teh stvareh je po navadi tako, da se vse dogaja v glavi. S tem sem popolnoma pomirjen. Še vedno si prizadevam dokazati svojo nedolžnost in nimam s tem nobenih posebnih težav. Imam izhode, kot sem ga dobil tudi danes, ko ste želeli z mano opraviti intervju.« »Imam veliko časa. Veliko berem, veliko pišem. Ukvarjam se tudi s projektom restavracije nekega zelo starega izvoščka, kar mi je zelo všeč. To mi veliko pomeni. Reči moram, da mi ni dolgčas.«