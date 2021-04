To o spreminjanju meja BiH pravi minister Logar

Škodovanje Sloveniji

Oživljanje razprave o domnevnem neuradnem dokumentu o spreminjanju meja na zahodnem Balkanu ne koristi ne BiH ne Sloveniji, je dejal zunanji ministerNa vprašanji, ali je Slovenija kakor koli sodelovala pri nastajanju dokumenta, ki ga je minuli teden objavil portal Necenzurirano, in ali se kot zunanji minister strinja z njegovo vsebino, je Logar odgovoril, da jev pogovoru s predstavnikom bosanskih oblasti jasno zanikal obstoj tega dokumenta in da je tudipovedal, da tega dokumenta ni videl. »Tako da težko od mene pričakujete še kakršno koli dodatno sporočilo.«Razprava o tem po Logarjevih besedah zelo škodi Sloveniji. »Naj se vsak sam vpraša, komu in zakaj je v interesu, da škodi Sloveniji.« Pozval je tudi, naj se vsakdo, ki »dodatno kuri to temo, ki širi neresnice ali polresnice«, sam vpraša o posledicah. Posledice so po Logarjevih besedah zagotovo razvidne tudi na terenu. Pri tem je omenil poročanje medijev,ter da se pojavljajo spletne skupine, ki pozivajo k bojkotu izdelkov iz Slovenije.Logar se je sicer izognil konkretnim odgovorom na vprašanja o slovenskih stališčih glede spreminjanja meja na zahodnem Balkanu. Poudaril pa je, da je stališče Slovenije jasno, da želi narediti vse, kar je v njeni moči, da se ob izpolnjevanju meril čim hitreje doseže napredek teh držav na poti v EU, in da želi Slovenija v okviru predsedovanja izpostaviti strateški pomen vključenosti Balkana v evropske integracije.