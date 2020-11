Črna slovenska statistika: več mrtvih imajo le v treh državah

Vir: ECDC

Za nekatere države je bil drugi val epidemije blažji, medtem ko tega za Slovenijo nikakor ne moremo reči. Prizadel nas je bolj kot druge države EU (vključene so še države evropskega gospodarskega prostora), kažejo podatki Evropskega centra za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC).Po 14-dnevni pojavnosti virusa, preračunano na 100.000 prebivalcev, smo z vrednostjo 969 na petem mestu. Pred nami so iz EU, če upoštevamo še države evropskega gospodarskega prostora, Avstrija (969,2), Lihtenštajn (1143,9), Češka (1282,7) in Luksemburg (1327,4).Po številu smrti v zadnjih 14-dneh na 100.000 prebivalcev smo četrti. Zabeležili smo namreč 10,7 smrti. Več mrtvih na 100.000 prebivalcev imajo le na Madžarskem (12,1), v Belgiji (22) in na Češkem (27,2). Tik za nami in z vrednostmi nad 10 so Francija, Španija, Poljska, Hrvaška in Bolgarija.Podatki ECDC sicer nekoliko zamujajo. Samo v zadnjih sedmih dneh je v Sloveniji umrlo 227 oseb, ki so bile pozitivne na novi koronavirus, v zadnjih 14 dneh pa kar 406. Če to preračunamo na 100.000 prebivalcev, ugotovimo, da je naša številka še bistveno hujša od tiste, ki jo vodi ECDC. Število umrlih v zadnjih 14 dneh na 100.000 prebivalcev je kar 19,48.V zadnjih dneh smo v Sloveniji sprejeli nove, strožje ukrepe za zajezitev novega koronavirusa. Vsi lahko prispevamo svoj delček v boju s smrtonosno boleznijo, fotogalerijo, kako poteka spopad z virusom v prvih vrstah, najdete v članku Brutalna resnica: tako poteka boj s koronavirusom v prvih vrstah (FOTO)