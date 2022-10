To nam je o prihajajočih volitvah razkrila direktorica Mediane Janja Božič Marolt

Dovolite, naj najprej zapišem v vednost bralkam in bralcem, da je najin intervju nastal dva meseca pred prvim krogom sedmega izbiranja predsednika oziroma predsednice republike. Kakšna bo, takole še malo od daleč gledano, po vašem mnenju politična jesen?

Po razgreti pomladi, ki jo je z zmagovitim prevzemom oblasti priplesalo Gibanje Svoboda, in po prevročem poletju, ki ga že zdaj krčevito ohlajajo dvigi cen energentov, zna biti jesen vroče-hladna, kar je koristno za človeka kot metoda knajpanja, za družbo pa naporno, ker se večinoma počuti bolje v stabilnem kot hitro spreminjajočem se ali celo stresnem okolju. Osebno ne prenesem vnaprejšnjih grozečih krikov in vzbujanja strahov o prihajajoči krizi, še zdaleč pa nisem za to, da si zatiskamo oči pred pomanjkanjem oziroma podražitvami hrane in energentov ...

