To naj bi bil Meščev kandidat za ministra: ustanovil je gibanje, ki je podprlo Šarca

Neuradno smo izvedeli, da naj bi bil kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadev, kandidat Levice in sicer Simon Maljevac, ki je javnosti bolj znan kot ustanovitelj Inštituta 8. marec. Inštitut 8. marec je bil ustanovljen januarja leta 2017. Ob ustanovitvi je direktorica Inštituta postala Nika Kovač. Poslanstvo Inštituta je ob ustanovitvi Kovač opisala kot boj za pravičnejšo in enakopravnejšo družbo. Maljevac. V predvolilnem času je dejal: »Sam se zavzemam za delavski boj za boljše plače, ekonomsko demokracijo in bolj transparetno upravljanje z javnim premoženjem ter za investiranje v znanost in razvoj – to, menim, je pot, po kateri bi morala iti Slovenija.«

Koordinator Levice Luka Mesec. FOTO: Željko Stevanić/levica Delo Simon Maljevac naj bi bil kandidat za ministra za delo, družino in socialne zadeve. FOTO: Lombar Tomi

Na čelu enega od treh ministrstev, ki bodo pripadla Levici, bo koordinator stranke Luka Mesec – vodil bo resor za solidarno prihodnost.

Vlada bo imela 19 ministrstev, na čelu urada vlade za Slovence v zamejstvu in po svetu pa bo tudi v prihodnje minister brez resorja. Oblikovana bodo tri nova ministrstva: ministrstvo za solidarno prihodnost, ministrstvo za podnebje in energijo in ministrstvo za visoko šolstvo, znanost in inovacije.