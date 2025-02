To morate videti! Najbolj priljubljeni slovenski župnik jih je obnorel (FOTO)

V domu starejših občanov SeneCura Radenci, kjer približno stotnija zaposlenih skrbi za čim lepše počutje in tretje življenjsko obdobje okoli 180 starejših iz Pomurja in širšega dela Slovenije, skrbijo tudi za različne kulturne, umetniške, zabavne, športne in druge dogodke, srečanja in druženja, kjer njihovi stanovalci še posebej uživajo.

In še posebej posebej so mnogi stanovalci, zaposleni v domu ter tudi drugi obiskovalci, uživali v teh februarskih dneh, ko so v svojem lepem domu gostili prav posebnega gosta – človeka z velikim srcem, toplino in neustavljivim šarmom.

Šlo je za katoliškega duhovnika, z veliko začetnico, izjemnega Martina Goloba – najbolj priljubljenega in karizmatičnega predstavnika katoliške cerkve ter neustavljivega promotorja vere, upanja in ljubezni, kar se ob Valentinovem in Gregorjevem, še dodatno spodobi.

Poleg stanovalcev doma in zaposlenih, so duhovniku prisluhnili tudi svojci starostnikov. FOTO: Senecura Slovenija

»Njegovo ime poznamo vsi – tako verniki kot tisti, ki to niso – a kljub temu nas je srečanje z njim v živo prijetno presenetilo. Njegova prisotnost je prava eksplozija pozitivne energije, ki prebuja vedrino, dobroto in pristno iskrenost. In njegov nasmeh? Ter iskriva humornost? Češnja na torti! Dan po srečanju se zdi, da smo prav vsi za odtenek boljša različica sebe. Hvala, gospod Martin Golob, iz srca!« je poudarila Jasmina Drobec, direktorica SeneCura Dom starejših občanov Radenci.

