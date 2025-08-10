RAZSTAVA

To morate videti na Krakovskem nasipu v Ljubljani: znanost ni samo za laboratorije

Razstava na 22 plakatih predstavlja najzanimivejše projekte občanske znanosti. Na Krakovskem nasipu v Ljubljani bo na ogled do konca avgusta.
V čevlje znanstvenika ali znanstvenice se lahko postavi vsak.  FOTOGRAFIJE: Gašper Lešnik
V čevlje znanstvenika ali znanstvenice se lahko postavi vsak.  FOTOGRAFIJE: Gašper Lešnik

M. Fe.
10.08.2025 ob 08:05
M. Fe.
10.08.2025 ob 08:05

Na Krakovskem nasipu je odprta razstava na prostem z naslovom Odkrivaj, sodeluj, raziskuj – Občanska znanost v Sloveniji, ki bo obiskovalcem na ogled do 31. avgusta 2025. V avgustu bosta organizirana tudi vodena ogleda, in sicer bo naslednji 21. avgusta ob 18. uri.

Razstava na 22 plakatih predstavlja najzanimivejše slovenske projekte občanske znanosti – področja, kjer raziskujejo tudi ljubiteljski znanstveniki, prostovoljci in vsi, ki jih žene radovednost. Ključna ideja je preprosta: za znanstveno sodelovanje niso potrebni akademski nazivi, ampak odprt um in želja po soustvarjanju znanja.

Interaktivno razstavo je pripravila ekipa Mreže občanske znanosti pod vodstvom dr. Zarje Muršič.
Interaktivno razstavo je pripravila ekipa Mreže občanske znanosti pod vodstvom dr. Zarje Muršič.

Razstavo je pripravila ekipa Mreže občanske znanosti pod vodstvom dr. Zarje Muršič, oblikoval jo je Til Mlakar, ilustracije pa je prispevala Kristina Hoffman. Cilj postavitve je predstaviti pomen in moč vključevanja širše javnosti v znanstvene raziskave – od opazovanja narave in merjenja kakovosti zraka do analiziranja zgodovinskih virov ali zbiranja podatkov o biotski raznovrstnosti.

Skupaj gradijo platformo

»V čevlje znanstvenika ali znanstvenice se lahko postavi vsak,« pravi dr. Zarja Muršič. »Ko skupaj raziskujemo, ne prispevamo le k boljšemu razumevanju sveta, ampak krepimo skupnost, ki temelji na odprti, dostopni znanosti. Sodelovanje v občanski znanosti nas povezuje, spodbuja kritično razmišljanje in omogoča, da postanemo aktiven glas sprememb.«

Naslednji voden ogled bo 21. avgusta ob 18. uri.
Naslednji voden ogled bo 21. avgusta ob 18. uri.

Pod okriljem Centralne tehniške knjižnice Univerze v Ljubljani (CTK) Mreža občanske znanosti povezuje že več kot 60 partnerjev – od raziskovalnih ustanov do posameznikov. Skupaj gradijo platformo, ki občansko znanost vnaša v vsakdanje okolje: v šole, knjižnice, parke, gozdove, na balkone in za računalniške zaslone.

»Občanska znanost ni zgolj projekt – je gibanje,« poudarja Mitja Vovk Iskrić iz CTK in Mreže občanske znanosti. »S to razstavo želimo pokazati, da znanost ni rezervirana za laboratorije. Z njo živimo vsak dan – doma, na vrtu, v naravi. Upamo, da bo razstava navdihnila čim več ljudi, da se pridružijo in začnejo raziskovati.«

Mreža občanske znanosti na svoji spletni strani objavlja že več kot 70 različnih projektov, v katere se lahko vključijo posamezniki z vseh koncev Slovenije. Razstava na Krakovskem nasipu pa obiskovalce vabi, da naredijo prvi korak – k sodelovanju, učenju in odkrivanju sveta skozi oči znanstvenika.

Ko skupaj raziskujemo, ne prispevamo le k boljšemu razumevanju sveta, ampak krepimo skupnost, ki temelji na odprti, dostopni znanosti.

