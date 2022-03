To morate vedeti o kalijevem jodidu, tabletah, ki ščitijo pred radioaktivnim sevanjem

Pred dnevi smo poročali, da so v nekaterih lekarnah po začetku vojne v Ukrajini (Rusija vendarle razpolaga z jedrskim orožjem) zaznali povpraševanje po tabletah, ki naj bi zaščitile pred radioaktivnim sevanjem. Gre za kalijev jodid, ki zaščiti ščitnico pred škodljivimi učinki radioaktivnega sevanja. Tablete je mogoče dobiti na recept, pa še to samo v okolici Nuklearne elektrarne Krško.

Danes so s Klinike za nuklearno medicino v UKC Ljubljana sporočili: »Zaužitje tablet kalijevega jodida v primeru jedrske nesreče je priporočljivo za posameznike, mlajše od 40 let. Pri starejših od 40 let je zdravstveno tveganje zaradi zaužitja tablet večje od koristi.« Pojasnili so še, da tablete kalijevega jodida nudijo učinkovito zaščito le nekaj ur pred izpostavljenostjo in po izpostavljenosti radioaktivnemu oblaku, zato mora čas zaužitja slediti priporočilom stroke :»Če zaužijemo tablete izven tega časovnega okvira, nimajo koristnih učinkov in so lahko škodljive.«