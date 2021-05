To množici protestnikov v Ljubljani sporoča Janša

Premierse je na Twitterju. Zapisal je, da je razširjati covid-19 z množičnimi neprijavljenimi zborovanji ob več kot potrjenih 300 okužbah na dan in v tretji najbolj okuženi regiji v državi, zločin. Dodal je, da je svoboda izražanja in zbiranja ustavna pravica, ki pa se po ustavi lahko tudi omeji z zakonom.V drugem odzivu je zapisal, da bi koalicija KUL s protesti lahko mirno počakala še mesec dni in na konec epidemije. Zdaj pa »ogrožajo normalno poletje, okrevanje in turistično sezono. Še posebej Ljubljano, ob množični udeležbi pa boste covid-19 spet posejali po celi državi,« je še zapisal.Odzvala se je tudi poslanka SDS, ki je na Twitterju napisala, da naj kolegi z leve strani parlamenta skupaj s sindikati kar organizirajo proteste in da lahko generirajo sovraštvo do te vlade. »Vendar revolucija tokrat ne bo uspela. Velika večina Slovencev vidi in je hvaležnih, da imajo končno vlado, ki res dela v dobro ljudi«, je zapisala.Na protest se je odzval še bivši poslanec SDS, ki je v tvitu zapisal, da bodo v Ljubljani protesti tudi delavski in upokojenski, čeprav so lani plače zrasle za 5,8 odstotka, pokojnine pa za 3,8 odstotka. Meni, da je razlog protesta »politična slepota udeležencev in žlehnoba organizatorjev, tudi strank KUL«.