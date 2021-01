To ministrici sporočajo razočarani dijaki (VIDEO)

Dijaki, združeni v gibanju Zahtevamo šolo, so danes ministrstvu za izobraževanje predali pismo, v katerem pozivajo k čim prejšnjem odprtju srednjih šol po modelu C. Prav tako pričakujejo dialog z ministrstvom o tem, sicer napovedujejo splošen protest, predvidoma 9. februarja. Na ministrstvu bodo poziv skrbno preučili in se nanj odzvali.Po tem ko se bodo v torek v vrtce in osnovno šolo znova vrnili učenci prve tirade, se krepijo želje po hitrejšem vračanju v srednje šole. Pobuda Zahtevamo šolo, ki se je osnovala na pobudo predstavnikov nekaterih slovenskih gimnazij in dijaških gibanj, je ministrici za izobraževanje, znanost in športizročila pismo, v katerem jo pozivajo, naj čim prej odpre srednje šole po modelu C, ne glede na epidemiološko sliko, in k prilagoditvi mature, saj da učenje na daljavo ni rešitev. V pismu, ki ga je podpisalo več kot 800 dijakov, želijo tudi neposreden dialog z ministrstvom o rešitvi »zelo zahtevne situacije«.Dijaki so zapisali, da razumejo, da je trenutna epidemiološka slika daleč od idealne, ampak takšen način dela, sploh za tako dolgo obdobje, kot ga imamo pri nas, ni več zadostna rešitev za prepreke, ki jim jih je zastavila epidemija. »Prejeli ste že vrsto dopisov, peticij in pisem, ampak se nanje niste odzvali. Poleg vrnitve v šole si predvsem želimo boljšega načina komunikacije. Del tega je tudi neposredni dialog,« so zapisali v pismu.Ministrstvu po besedah predstavnice pobudnikovministrstvu zamerijo, da ni bilo vzpostavljenega skoraj nikakršnega konstruktivnega dialoga z njimi, da so doma že najdlje v Evropi in da so bile prilagoditve za maturo skoraj ničelne. »Vsi želimo, da ministrstvo to predstavi bolje,« je povedala za Radio Slovenija.Pričakujejo hiter odziv ministrstva, ker je čas ključnega pomena, prosijo za sestanek do 1. februarja. V nasprotnem oz. če za njihove zahteve ne bo posluha, napovedujejo tudi splošen protest. Kot je danes poročala TV Slovenija, »stavko dijakov« napovedujejo za 9. februar.Na ministrstvu za izobraževanje so za STA potrdili, da so prejeli poziv gibanja, ki ga je prevzel državni sekretar»Poziv bomo skrbno preučili in se nanj odzvali, pri tem pa upoštevali epidemiološke ter ostale strokovne kriterije,« so zapisali.