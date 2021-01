To Jelinčiča zanima o nasilnem Slovencu, vpletenem v incident

Nemška policija za zdaj ne pozna motiva

Poročali smo že(38), ki ga je nemška včeraj obravnavala, ker ni nosil zaščitne maske. Moški se je odzval agresivno.Moški je ob tem vpil: »Vse vas bom pobil, Allahu Akbar!« Odložil je prtljago in poskušal pobegniti, a so ga policisti obvladali.Kot so ob tem sporočili z Generalne policijske uprave, je slovenska policija že seznanjena z incidentom in dodali, da poteka zbiranje informacij, ki bodo pripomogle k razjasnitvi okoliščin incident. »Nemška policija v tem trenutku ne pozna motiva in nima informacij o vpletenosti slovenskega državljana proti varnosti države,« so še pojasnili.Se je pa oglasil tudi prvak SNS. Tako se sprašuje »kakšen priimek ima "Slovenec", ki je na letališču v Frankfurtu vzklikal islamistična gesla.«