To je zemljevid kriminala v Sloveniji, ki šokira. V javnost ga je dala Ljudska iniciativa Šentjernej

Kot je znano, so občani Šentjerneja ob vse večjem številu nasilnih kaznivih dejanj, ki naj bi jih zagrešili posamezni pripadniki romske skupnosti, izgubili potrpljenje. Tako so sredi prejšnjega meseca pripravili miren, a odločen shod, ki ga je organizirala Ljudska iniciativa Šentjernej.

Že pred tem je prvi mož policije Damjan Petrič dejal, da statistika res kaže, da je jugovzhodna Slovenija po številu kaznivih dejanj na 1000 prebivalcev bolj obremenjena kot drugi deli držav. Je pa razveseljivo vsaj to, da se stanje glede na lani ni poslabšalo, ampak se je malenkostno celo izboljšalo, kar pripisuje povečani prisotnosti policije.

»Vseeno pa na dolgi rok to ni pot do uspeha, ampak je le pot k ohranjanju stabilnosti. Zato bomo morali skupaj z ostalimi partnerji narediti korak naprej tudi na zakonodajnem področju, med drugim tudi pri tem, da bi bili postopki za storilce, ki so povratniki kaznivih dejanj, hitrejši in učinkovitejši,« je v začetku julija menil Petrič.

Zemljevid Slovenije šokira

Zdaj pa je omenjena iniciativa objavila zemljevid prav poseben zemljevid Slovenije. »Grafični prikaz kriminalitete po občinah s strani statističnega urada RS za leto 2024. Na prvih sedmih mestih z največjo stopnjo kriminalitete so občine JV Slovenije, v katerih prebiva tudi romsko prebivalstvo. Gre res samo za posameznike iz te skupnosti, ali gre za način delovanja precejšnega dela romske skupnosti? Odgovorni, statistika ne laže! Dovolj je bilo zatiskanja oči, potrebno je ukrepanje,« so tako zapisali na Facebooku.

Vlada sicer na številne kritike, da ne naslavlja romskih vprašanj, odgovarja, da jih obravnava sistematično in celovito. Minister Luka Mesec je tako nedavno poudaril pomen vključevanja Romov v izobraževanje in trg dela. Ob tem je spomnil na več zakonodajnih ukrepov.

Med drugim je DZ sprejel novelo zakona o osnovni šoli, ki predvideva dopolnilno izobraževanje za romske učence, pa tudi novelo zakona o financiranju občin, ki zaostruje porabo občin za romske skupnosti. Na obravnavo čaka še novela zakona o vrtcih, ki predvideva obvezno vključevanje romskih otrok leto pred vstopom v osnovno šolo.

Prav tako je v DZ predlog novele zakona o starševskem varstvu in družinskih prejemkih, ki ukinja 20-odstotno povišanje dodatka za otroke, ki do četrtega leta starosti ostajajo v domačem varstvu. Zakon o romski skupnosti, ki ga pripravlja urad za narodnosti, pa prinaša institut romskega koordinatorja, ki bo uradu poročal o aktivnostih med lokalno skupnostjo, Romi, vrtci in šolami ter ministrstvi. Zakon bo tudi prinašal nastavke za legalizacijo romskih naselij.