Kako se izogniti 14-dnevni karanteni

Sosednja Hrvaška je zaradi poslabšane epidemiološke slike zdrsnila s seznama varnih držav (zeleni seznam) na rumenega. Poleg Hrvaške sta svoje mesto med varnimi izgubili še Češka in Francija, omenjene spremembe pa veljajo od sobote.Številne državljane so barve seznamov zmedle in še zdaj ne vedo, kaj v praksi pomenijo te uvrstitve. Zelena barva pomeni, da gre za varno državo, zato je prehod tako za Slovence kot tujce mogoč brez karantene. Ko se neka država prestavi iz zelenega na rumeni seznam, to za slovenske državljane ne pomeni ničesar. Karantena zanje ni potrebna, je pa odrejena tistim, ki niso iz EU oziroma iz schengenskega območja. Naj ob tem poudarimo novost, ki velja za Hrvaško: povratniki od tam bodo morali od sobote naprej na meji dokazati, da so bivali na Hrvaškem (kakšen račun in podobno).Tisti, ki bodo prihajali v Slovenijo iz katere od držav Zahodnega Balkana, torej tistih, ki so uvrščene na rdeči seznam, bo odrejena 14-dnevna karantena. Odločbe o karanteni naj bi že v soboto začeli vročati na meji (zdaj se je namreč dogajalo, da odločbe do tistih, ki so v karanteni, niso prispele za časa odrejene karantene!).Na ministrstvu za notranje zadeve so objavili semafor, ki bo marsikomu v pomoč in boljše razumevanje celotne situacije.1. Avstrija2. Ciper3. Danska4. Estonija4. Finska6 . Grčija7. Irska8. Islandija9. Italija10. Latvija11. Lihtenštajn12. Litva13. Madžarska14. Malta15. Nemčija16. Norveška17. Slovaška18. Španija19. ŠvicaV noči na soboto bosta na zelni seznam uvrščeni še Belgija in Nizozemska.1. Katar2. Bahrajn3. Čile4. Kuvajt5. Peru6. Armenija7. Džibuti8. Oman9. Brazilija10. Panama11. Belorusija12. Andora13. Singapur14. Švedska15. Maldivi16. Sao Tome in Principe17. Združeni arabski emirati18. Združene države Amerike19. Saudova Arabija20. Rusija21. Moldavija22. Gibraltar23. Bolivija24. Portoriko25. Gabon26. Kajmanski otoki27. Dominikanska republika28. Republika Južna Afrika29. Iran30. Združeno kraljestvo Velike Britanije in Severne Irske31. Severna Makedonija32. Bosna in Hercegovina33. Srbija34. Kosovo35. Portugalska36. AlbanijaKatere države so na rumene seznamu? Vse tiste, ki niso na zelenem ali rdečem seznamu.