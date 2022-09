To je vladin seznam pomembnejših športnih dogodkov, ki ji bomo gledali brez dodatnega plačila

Vlada je potrdila seznam pomembnejših športnih dogodkov za televizijski prenos, na podlagi katerega bo lahko najpomembnejše športne dogodke brez dodatnega plačila gledala večina prebivalcev. Med dogodki so poleg olimpijskih iger npr. tudi tekme slovenske reprezentance na najpomembnejših prvenstvih v ekipnih športih in kvalifikacijske tekme.

Kaj je na seznamu?

Na seznamu so vsi dogodki v okviru poletnih in zimskih olimpijskih iger, kvalifikacijske tekme slovenske reprezentance za olimpijske igre, svetovna in evropska prvenstva v nogometu, košarki, rokometu in odbojki ter kvalifikacije slovenske reprezentance za olimpijske igre v hokeju in vse tekme slovenske reprezentance na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih, pri čemer gre pri hokeju za svetovno skupino A in svetovno skupino A divizijo 1.

Pomembnejše športne dogodke lahko tako prenaša RTV Slovenija ali druga televizijska hiša, če ima možnost program spremljati vsaj 75 odstotkov prebivalcev Slovenije.

Poleg tega so med te dogodke uvrščene še najpomembnejše tekme na svetovnih in evropskih prvenstvih v omenjenih ekipnih športih.

Ob tem seznam med pomembne dogodke za televizijske prenose uvršča še svetovna prvenstva in tekme svetovnega pokala v alpskih in nordijskih smučarskih disciplinah, biatlonu, deskanju in smučarskemu krosu, svetovna in evropska prvenstva v atletiki in plavanju, svetovna prvenstva v gimnastiki, kolesarjenju in umetnostnem drsanju, kolesarski dirki Tour de France in Dirka po Sloveniji, svetovna in evropska prvenstva ter tekme svetovnega pokala v slalomu na divjih vodah, svetovna prvenstva in svetovni pokal v športnem plezanju.

Med najpomembnejše dogodke so uvrščena še finala državnega prvenstva in pokala v omenjenih ekipnih športih, le pri nogometu je to le finale pokala.