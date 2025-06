To je vasica s petimi hišami in 17 otroki (FOTO)

»Vse skupaj tudi jaz lepo pozdravljam! Blagoslovili bomo te traktorje, ker vemo, da naše delo brez božjega blagoslova ne rodi sadov,« je na sončno soboto dobrih 720 metrov nad morjem dejal Janec Cevc, župnik v Šentjanžu na Dolenjskem, in imel nagovor za 100 traktoristov, ki so svoje jeklene stroje pripeljali v vas Leskovec v Podborštu.

Marljivi domačini skrbijo, da je ta razgledna točka tako negovana in dostopna vsem.

»Jaz imam 66 let, tale moj traktor steyr je pa star 69. Kar 40 let je že pri hiši,« nam je zaupal Stane Repovž, kmet in mesar s Kija. »Traktor sem kupil v Vrhu nad Laškim, 16 konjskih moči ima, prihodnje leto ob 70-letnici ga bom povsem očistil in uredil. Je pa še danes vozen in v dobrem stanju. Ne strinjam se s tistimi, ki pravijo, da smo stari ljudje in stari traktorji ničvredni in nekoristni, to nikakor ne drži,« je bil jasen Stane, ki s svojim starodobnikom naokoli vozi tudi svoje vnuke.

»Tole ni moj traktor, ampak prijateljev, mi imamo doma john deere 5090 R z 90 konji in štirimi celindri,« pa nam je zaupal 17-letni Jure Renko, eden mlajših na tem dogodku. »Blagoslova sem se udeležil, da bomo bolj brez skrbi delali. Pa da se malce zberemo in podružimo ...« Izvedeli smo, da bo 17-letnik ostal na kmetiji in nadaljeval družinsko tradicijo.

69 let je star traktor, ki je že 40 let pri hiši.

Po blagoslovu se ni nikomur mudilo domov. Vsi so pozorno prisluhnili tudi predstavitvi kmetijske tehnike za spravilo krme z gorskih območij. Organizatorji prireditve so bili Govedorejsko društvo Sevnica, Kmetijsko-gozdarski zavod Novo mesto, dogodek so podprli tudi KZ Sevnica in Občina Sevnica ter Krajevna skupnost Šentjanž.

»Povezali smo stroko z obiskovalci ter razstavljavci. Začeli smo z blagoslovom, potem pa smo šli od stojnice do stojnice. Začeli smo z gozdarsko mehanizacijo, sledile so predstavitve razstavljavcev – predvsem domačih proizvajalcev kmetijske tehnike in opreme – ter trgovcev s kmetijsko tehniko in opremo,« je dejal Matej Mavsar, direktor kmetijsko-gozdarske zbornice, ki je pomagal pri strokovnem vodenju prireditve. Ko so končali, so domačini za vse pripravili golaž.

Pozabljeni kraji

Na Leskovcu je traktorski blagoslov pravi praznik. Ta hribovska vas premore štiri aktivne kmetije; na eni živijo samo od kmetijstva, pri drugih treh hodijo domači še v službo. Tudi zato, da lažje vzdržujejo kmetije. »Podmladek imamo, smo nadpovprečna slovenska vas: pet hiš v vasi ima 17 otrok! Nič nam ne manjka. Mladina je prihodnost in zagotovilo, da taka vas obstane. Z ženo hodiva v službo, v veliko pomoč pri delu pa so nama prav štirje otroci, no, veliko naredi tudi naša mama,« je na hitro orisal razmere domačin, 45-letni Matej Renko, glavni organizator blagoslova in predstavitve kmetijske mehanizacije.

Blagoslova sem se udeležil, da bomo bolj brez skrbi delali.

»Za obstoj kmetijstva v hribih potrebujemo finančna sredstva. Na zadnjih dveh razpisih, ki jih je država pripravila za gorske in hribovske kmetije, pa kar 80 odstotkov hribovskih kmetij ni ustrezalo kriterijem. Tu bi pozval ministrstvo za kmetijstvo in agencije za kmetijske trge, da razmislijo, ali si seveda še želijo, da se take kmetije, kot je naša, obdržijo. Ti razpisi bi morali biti bližje malemu človeku, ki ohranja naravo in kulturno krajino,« je še opozoril Renko.

»To so namreč neprecenljive lokacije z zelo zahtevnimi razmerami. Vsaka kmetija, ki skrbi za take površine, je res pohvale vredna. Brez živine na takih območjih ne gre. Njivskih površin praktično ni. Hvala in pohvala vsem, ki tu še vztrajajo, da pridelujejo mleko in meso, delno za samooskrbo, delno pa za trg,« je hribovskim kmetom polaskal še Damijan Vrtin, direktor KGZS – Zavoda Novo mesto. Tudi njemu ni jasno, kako uspe državi spregledati takšne kmetije, kakršne premorejo na Leskovcu. Kjer še vztrajajo in jim ni vseeno. Prav dolgo pa na tak način vendarle ne bo šlo, opozorijo.

Leskovec v Podborštu je hibovska vas petih hiš in štirih še aktivnih kmetij. FOTO: Drago Perko

Jure Renko s prijatelji ob mogočnem traktorju FOTO: Drago Perko

Stane Repovž je ponosen na svojega steyerja. FOTO: Drago Perko

Župnik Janez Cevc je podelil blagoslov. FOTO: Drago Perko