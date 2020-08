To je število novih okužb, največ jih je iz Ljubljane

Jutri o rdečem seznamu

Po podatkih sledilnika za covid 19 je nedeljsko testiranje pokazalo na 13 novih okužb v Sloveniji. Opravili so 393 testov, umrl ni noben bolnik. Bolnišnično zdravljenje potrebuje 19 bolnikov s covidom 19, od tega so trije na intenzivni negi.Tokrat so največ novih okužb, štiri, zabeležili v Ljubljani, dve so potrdili v Novem mestu, po eno pa v občinah Grosuplje, Šmartno pri Litiji, Celje, Ravne na Koroškem, Šmarješke Toplice, Maribor in Lendava.Po podatkih sledilnika je v Sloveniji 248 aktivno okuženih oseb.Kot je prejšnji teden napovedal, bo vlada počakala na rezultate ponedeljkovih testiranje, nato pa bo v torek odločala o morebitnih novih ukrepih. »Če do takrat ne bo prišlo do spremembe režima, kar zadeva obratovanje nočnih lokalov in klubov na Hrvaškem, bomo morali na neki način omejiti vnos iz Hrvaške.«Kot še pravi Kacin, bo vlada predvidoma v četrtek zaostrila pogoje za prihod iz Hrvaške v Slovenijo. Na mizi je več scenarijev, tako Nacionalni inštitut za javno zdravje (NIZJ) kot Kacin razmišljata, da bi uvedli selektivni pristop po prihodu iz Hrvaške.