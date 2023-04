To je Stane Omerzu, velik zaljubljenec v Posavje (FOTO)

»Našo deželo želim pokazati v najboljši luči,« pravi Stane Omerzu, direktor Centra za promocijo in pospeševanje športnega ribolova in ribiškega turizma – Racoon, ki se je pred štirimi leti iz Ljubljane preselil v Posavje. Minulo poletje je na reki Savi v okolici Brežic gostil ribiške prijatelje, vodilne ribiške televizijske ekipe iz Hrvaške in Srbije.

Take kapitalce najdemo le v Sloveniji.

Hrvaški ekipi Igorja Pavičića se je pridružila še vodilna ribiška influenserka in blogerka iz Beograda Sandra Dimić. Nad ribolovom v Brežicah so bili navdušeni. Srbsko ekipo Lov in ribolov so sestavljale največje legende športnega ribolova: Srđan Despot Blaf, Jovan in Igor Simonović, Miodrag Ćirić in Mišo Davidović,ki so za srbsko nacionalno televizijo in osrednji mednarodni ribiški TV-kanal Lov in ribolov pripravili kar dve televizijski oddaji o vseh naravnih danostih Posavja za najzahtevnejše ribiške sladokusce.

Radi si privoščijo najboljše iz lokalne gastronomske ponudbe, ne škrtarijo pri napitninah, zahtevajo pa pristno in korektno storitev.

Tudi lani je Stane Omerzu poskrbel, da je šel glas o Posavju v svet. V Brežicah so gostili veliko mednarodno skupino ribiških ekspertov, testnih ribičev in filmskih ustvarjalcev ter posneli film Lov soma v Posavju. Njegovi so tudi filmi Akvakultura, Akvakultura v Posavju in Jesen v Gadovi Peči.

Najboljši na svetu

»Z gradnjo akumulacij na Savi se je značaj reke močno spremenil. Vode je več, bolj počasna je, življenje v njej se počasi spreminja. Močno so se povečale populacije soma, krapa in ploščiča. V to družbo spada tudi smuč, ki pa mu bomo ribiči morali še pomagati. Som je največja sladkovodna riba evropskih voda in zraste tudi do treh metrov. Sodobni krapolov je posebna nadvse priljubljena ribiška kategorija. Ribiška družina Brežice gospodari s prvim in edinim trofejnim revirjem za lov soma na svetu! V Savi so že ulovljeni somi težji od sto kilogramov, na brežiškem jezeru pa je ulovljen tudi najtežji krap v Sloveniji. Na posavskih tekmovalnih trasah od Radeč do Brežic potekajo svetovna prvenstva v lovu rib s plovcem. Ponašamo se z izjemnim vodnim bogastvom, ki ga krasi neverjetna biotska pestrost ter čudovita pokrajina z njenimi hribi, gozdovi, gradovi, vinogradi …«

Dve prvenstvi Da so Stane Omerzu in ekipa na pravi poti, potrdi mednarodno priznanje: v Brežicah bo leta 2024 svetovno klubsko prvenstvo v lovu rib s plovcem. Junija in julija letos pa pripravljajo Posavski ribiški festival in evropsko prvenstvo v kuhanju ribje čorbe.

»Tam, kjer je razvit ribiški turizem, so vode čiste, polne zdravih rib, ljudje pa so srečni, bogati in gostoljubni ter vedno in za vsako ceno pripravljeni ščititi naravno okolje, v katerem in od katerega živijo,« nadaljuje Omerzu, veliki strokovnjak za ribiški turizem, predvsem pa zaljubljenec v vode, ribe in športi ribolov. »Evropski ribiči smo na lov soma potovali v Španijo na reko Ebro, v Italijo na reki Mincio in Pad ter v Srbijo na Donavo od Golubca do Kladova. V pičlih treh letih nam je uspelo Posavje vrisati na mapo najbolj zaželenih ribiških destinacij za lov soma. RD Brežice opaža rekordno prodajo ribiških turističnih dovolilnic, z obiskom pa so zadovoljni tudi lokalni gostinci in drugi turistični ponudniki,« dodaja Omerzu.

Gost, ki ima denar

»Ljudi poskušamo ozavestili, da ribič ni kak bimbo, ki sedi za grmom in čaka, da se kaj zgodi. Ribištvo je v svetu velik posel. V Evropi je registrirano 40 milijonov športnih ribičev, v tej isti Evropi pa se na leto v športnem ribolovu obrne 23 milijard evrov. Na nas je, da to obrnemo sebi v prid. Živimo v majhni, a čudoviti deželi, naše vodotoke pa naseljuje več kot 80 vrst sladkovodnih rib. Smo urejena, varna dežela z idealno geografsko lego. Slovenija je zeleno srce Evrope! Zaradi izjemne lepote naše dežele in njene majhnosti pa smo obsojeni na vrhunsko kakovost naših storitev in ohranitev našega naravnega bogastva. Pri nas ni prostora za masovni turizem. Da pa bi dosegli standarde petzvezdičnega turizma, moramo našim naravnim danostim dodati vrhunsko storitev. Nujno je izobraziti in usposobiti ribiške vodnike, ki bodo znali zadovoljiti najzahtevnejše ribiške goste, ki si jih tako želimo in ki so jih naše vode vredne,« je jasen naš sogovornik.

2,7- krat boljši gostje so ribiči od preostalih.

Omerzu tudi pove, da je angleški ekonomski inštitut ugotovil, da je v Sloveniji ribiški gost 2,7-krat boljši kot vsi drugi gostje. »Gre za goste, ki so dobro situirani, stari najpogosteje 50 let in več. Radi si privoščijo najboljše iz lokalne gastronomske ponudbe, ne škrtarijo pri napitninah, zahtevajo pa pristno in korektno storitev. To je priložnost tudi za vse naše izjemne gostince in kletarje, vinarje. V veliko pomoč nam je bil pri snemanju Ivan Urbanč, ki nam je predstavil najboljše gostince od Čateža, Gadove Peči in Krškega vse do Sevnice in kleti Zdravka Mastnaka. Zares smo uživali v vseh kulinaričnih dobrotah tega konca,« še navrže Omerzu.

V Evropi je registriranih 40 milijonov športnih ribičev.

»Ribe so zdrave, okusne in enostavne za pripravo. Ribe in vino naredijo življenje fino! In v Posavju imamo vse pogoje za fino življenje,« poudari naš sogovornik, ki gre še korak dlje! »Prepričan sem, da ima Posavje vse pogoje, da postane svetovna ribiška meka,« je prepričan. Ob somih, ki jih je že omenil, pripravlja projekt Repopulacija smuča v spodnji Savi. Smuča v Savi namreč skorajda ni, vsekakor ga pa ni dovolj za razvoj ribiškega turizma. Smuč je najokusnejša sladkovodna riba, najbolj zaželena in tudi najdražja. Močna populacija rib v naših vodah je tudi določena rezerva za krizne čase, ki nam jih obetajo.

Prilagoditev kulinarike

Velika večina ribiških gostov lovi po sistemu ujemi in spusti. »Pridejo zaradi športa, ne zaradi mesa,« poudari Omerzu. Prepričan je, da se bo ribištvu in gostom prilagodila tudi kulinarika. »Sodobni ribiči ne iščejo glamurja ali luksuza. Iščejo mir, pristnost, avtohtono domačo kulinariko, domača vina. Radi so nameščeni blizu vode. Konec koncev, če si na ribolovu, z blatnimi škornji greš težko v hotel. Najboljšo namestitev za ribiške goste so ribiške vasi.«

Televizijska ekipa iz Srbije je bila navdušena nad doživetjem.

»Večkrat smo že bili pri vas. Imate izvrstne razmere za razmah športnega ribolova. To velja izkoristiti. Prišli smo, da naredimo reportažo in dobro sliko o Sloveniji in gostoljubju Posavja ponesemo v svet,« pravi Miodrag Čirić, legenda športnega ribolova iz Maleg Zvornika. »Slovenija je prekrasna, predvsem pa imate dovolj rib, to je osnova za to vrsto turizma. Ker smo si jezikovno zelo blizu, je Slovenija zelo privlačna in interesantna destinacija tudi za srbske ribiče. Gostitelji v Gadovi Peči so pa tako in tako prva liga,« poudari Čirić, ki se ob tem ne more načuditi in prehvaliti gostoljubja, ki so ga za srbsko snemalno ekipo pripravili v Gadovi Peči, kjer sta za dobrote na mizi poskrbela Ivan Urbanč in Zdenka Mirtek. Tudi zato bo Posavcem uspelo!